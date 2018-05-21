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4 причины, почему не получается выгодно перепродать квартиру

21 мая 2018 г. Георгий Трушин 244
Фото: © shutterstock

Не стоит пугаться этих расходов - как показывает практика, профессиональный риелтор способен продать ваш объект по максимально возможной цене, и таким образом окупить затраты на свои услуги.

На современном рынке жилья перепродажа квартиры практически всегда приносит некоторые денежные потери. Дело в том, что сейчас продать квартиру на вторичке довольно сложно из-за превышения предложения над спросом. В этой ситуации покупатели часто стремятся добиться максимальной скидки. Так, председатель Совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова замечает, что наименьшие потери ожидают тех, кто изначально грамотно выбирал квартиру.

По словам эксперта, к наиболее ликвидным объектам на вторичке относятся однокомнатные и двухкомнатные квартиры, расположенные районе с развитой инфраструктурой и в пешей доступности от станций метро.

Но далеко не все квартиры соответствуют подобным критериям. Вот несколько причин, из-за которых при перепродаже квартиры на вторичке можно потерять деньги.

Первая причина — надежда на собственные силы и нежелание платить комиссионные отдельному риелтору или фирме. В этом случае бережливость и расчетливость могут "выйти боком". Например, человек хочет срочно продать квартиру, но делает это самостоятельно, не до конца ориентируясь в рынке и его тенденциях. В результате, на реализации квартиры можно потерять до 20% стоимости — ведь у непрофессионала нет своей четкой и отработанной стратегии ведения сделки.

Вторая причина — плохое транспортное расположение. Если от двери квартиры до входа в метро 20 минут ехать на автобусе, то продавец столкнется с большими сложностями. И не исключено, что для быстрой продажи придется делать скидку не менее 15-20%.

Третья причина — неудачная планировка. Это лет 30 назад число планировок было ограниченным, и на нее не обращали особого внимания. Зато сейчас существуют сотни видов различных планировок. И если у квартиры он неудачная (например, тесная кухня и слишком длинный и узкий коридор), то перепродажа такого жилья может затянуться.

Четвертая причина — слишком большое количество комнат. Сейчас наибольшей популярностью пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, вот трехкомнатные и четырехкомнатные востребованы мало. Ведь они стоят значительно дороже небольших квартир — хотя бы из-за большего метража.

При перепродаже следует учитывать ряд нюансов. Например, будете вы продавать квартиру сами или воспользуетесь услугами риелтора.

Если человек продает квартиру сам, то это может быть долго и не очень эффективно в плане получения максимальной цены. Ведь далеко не каждый собственник готов правильно подать свое жилье  и подчеркнуть все его достоинства и особенности.

Если же квартира на вторичке продается с помощью риелтора, то необходимо предусмотреть расходы в сумме, которую нужно будет заплатить специалисту в качестве комиссионного вознаграждения. Сегодня это минимум от 100 до 150 тыс. рублей, но чаще — 3-5% от стоимости недвижимости. Однако не стоит пугаться этих расходов - как показывает практика, профессиональный риелтор способен продать ваш объект по максимально возможной цене, и таким образом окупить затраты на свои услуги.

Второй момент – долгий срок экспозиции, то есть, то время, что квартира выставлена на продажу. Сегодня этот период может достигать 6-8 месяцев (если вы не выставили свое жилье с большим дисконтом), а в случае, если продавец совершенно не готов уступить в цене, то и 12 месяцев.

Соответственно, если продавец понимает, что по выставленной цене быстро продать квартиру не получится, можно сдать ее в аренду. Но лучше "своим", которые будут с пониманием относиться к визитам потенциальных покупателей.  Правда, и арендную плату за неудобства придется немного снизить. В любом случае, за счет арендной платы вы сможете компенсировать упущенную выгоду, если бы квартира простаивала весь период экспозиции.

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