ГлавнаяЖилье4 способа, как могут обмануть покупателя вторичного жилья

4 способа, как могут обмануть покупателя вторичного жилья

19 мая 2018 г. Георгий Трушин 956

Приобретая "подержанную" квартиру, покупатель должен быть готов к возможным судебным тяжбам.

Покупка квартиры на вторичном рынке — это всегда определенный риск, ведь далеко не всегда до проведения сделки удается выявить все "подводные камни". Есть вероятность, что после покупки могут начаться проблемы, которые чреваты судебными тяжбами и разбирательствами. 

Более того, существует риск потери права собственности и потраченных на покупку денег. О неприятных "поворотах" для покупателя "Вести.Недвижимость" рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Первый случай — квартира со свидетельством о праве на наследство по закону или по завещанию. В случае покупки такой квартиры гражданин всегда должен быть готов, что могут объявиться иные наследники из той очереди, призванной к наследованию, которые не были поименованы в правоустанавливающих документах, а теперь заявили свои права на объект, либо отсутствующие наследники предыдущих очередей. В данном случае очень часто сами титульные наследники (продавцы) могут не знать о существовании иных наследников, однако они могут и целенаправленно скрывать данный факт. Сделка по продаже такой квартиры признается недействительной, поскольку появились другие или дополнительные собственники.

Второй случай — квартира с договором дарения. Особенность сделок с договором дарения в том, что она по природе безвозмездна, однако очень часто даритель заблуждается относительно безвозмездности предмета сделки. Если между дарителем и одариваемым был факт передачи денежных средств и в судебных органах он был доказан, договор автоматически расторгается. Нередко договором дарения "прикрываются" возмездные сделки, которые могут быть расторгнуты, если выясниться факт их возмездного основания, например, наличия расписки между дарителем и дарящим.

Третий случай — квартира с договором ренты или договором пожизненного содержания с иждивением. Бывают случаи, когда бывшие правообладатели (получатели ренты) подают заявление в суд о ненадлежащем их содержании плательщиком ренты. Кроме того, такой договор могут оспорить родственники. Даже если получатель ренты умер, родственники могут даже потребовать эксгумацию, чтобы доказать, что его содержали ненадлежащим образом, а значит сделка по продаже ренты недействительна.

Четвертый случай — квартира с недееспособными лицами. Нередки случаи, когда собственник квартиры является недееспособным, ограниченно дееспособным человеком. В судах часто рассматривается дела по искам об оспаривании или признании сделок купли-продажи недействительными по вышеуказанным основаниям.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
19 мая 2018 г. 364
Певец гор и художник-мыслитель: в  Москве открылась выставка Рериха 364
19 мая 2018 г. 956
4 способа, как могут обмануть покупателя вторичного жилья 956
19 мая 2018 г. 303
Рассеянных прохожих решили спасать надписями 303
19 мая 2018 г. 1400
В Москву за квартирой: иногородние покупают каждую четвертую новострой... 1400
18 мая 2018 г. 1410
От иностранцев до москвичей: кто снимает комнаты в коммуналках 1410
18 мая 2018 г. 14121
"Выжить в пустоте": рецепт интерьера в стиле "скандинавский минимализм... 14121
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.