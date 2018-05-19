4 способа, как могут обмануть покупателя вторичного жилья

Покупка квартиры на вторичном рынке — это всегда определенный риск, ведь далеко не всегда до проведения сделки удается выявить все "подводные камни". Есть вероятность, что после покупки могут начаться проблемы, которые чреваты судебными тяжбами и разбирательствами.

Более того, существует риск потери права собственности и потраченных на покупку денег. О неприятных "поворотах" для покупателя "Вести.Недвижимость" рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Первый случай — квартира со свидетельством о праве на наследство по закону или по завещанию. В случае покупки такой квартиры гражданин всегда должен быть готов, что могут объявиться иные наследники из той очереди, призванной к наследованию, которые не были поименованы в правоустанавливающих документах, а теперь заявили свои права на объект, либо отсутствующие наследники предыдущих очередей. В данном случае очень часто сами титульные наследники (продавцы) могут не знать о существовании иных наследников, однако они могут и целенаправленно скрывать данный факт. Сделка по продаже такой квартиры признается недействительной, поскольку появились другие или дополнительные собственники.

Второй случай — квартира с договором дарения. Особенность сделок с договором дарения в том, что она по природе безвозмездна, однако очень часто даритель заблуждается относительно безвозмездности предмета сделки. Если между дарителем и одариваемым был факт передачи денежных средств и в судебных органах он был доказан, договор автоматически расторгается. Нередко договором дарения "прикрываются" возмездные сделки, которые могут быть расторгнуты, если выясниться факт их возмездного основания, например, наличия расписки между дарителем и дарящим.

Третий случай — квартира с договором ренты или договором пожизненного содержания с иждивением. Бывают случаи, когда бывшие правообладатели (получатели ренты) подают заявление в суд о ненадлежащем их содержании плательщиком ренты. Кроме того, такой договор могут оспорить родственники. Даже если получатель ренты умер, родственники могут даже потребовать эксгумацию, чтобы доказать, что его содержали ненадлежащим образом, а значит сделка по продаже ренты недействительна.

Четвертый случай — квартира с недееспособными лицами. Нередки случаи, когда собственник квартиры является недееспособным, ограниченно дееспособным человеком. В судах часто рассматривается дела по искам об оспаривании или признании сделок купли-продажи недействительными по вышеуказанным основаниям.