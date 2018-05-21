48 "квадратов" на семью: площадь жилья в новостройках снижается 7 лет подряд

Уже несколько лет подряд площадь квартир в столичных новостройках уменьшается. Потребители хватаются за любую возможность снизить расходы на покупку своей недвижимости и девелоперы охотно идут им на встречу.

Средняя площадь приобретаемых квартир в столичных новостройках уменьшается уже несколько лет подряд. Такую тенденцию одновременно зафиксировали и девелоперы и риелторы.

За последние семь лет средняя площадь приобретенного лота в столичных ЖК эконом-класса снизилась с 66 до 48 кв. м, в ЖК комфорт-класса — с 71 до 55 кв. м, в подмосковных ЖК эконом- и комфорт-класса зафиксировано снижение с 55 до 47 кв. м, подсчитали в ФСК "Лидер".

Примечательно, что площадь приобретаемого жилья сокращается не только в массовом секторе, но и в премиальных сегментах рынка. По расчетам экспертов строительной компании. в московских ЖК элитного сегмента средняя площадь приобретаемого жилья снизилась с 133 до 119 кв. м, а в бизнес-классе — с 98 до 72 кв. м.

Примечательно, что средняя запрашиваемая площадь квартир в новостройках с 2011 года сократилась гораздо значительнее, чем средняя площадь предложения.

"В эконом-классе размеры проданных квартир за семь лет сократились на 27,3%, в комфорт-классе — на 23,5%, в бизнес-классе — на 26,5%, — отмечает коммерческий директор ФСК "Лидер" Ольга Тумайкина. — Средний размер площади жилья, представленного на рынке, за тот же период снизился куда меньше — в эконом-классе на 13,3%, в комфорт-классе — на 9,7%, в бизнес-классе на 16,5%".

Схожий тренд зафиксировали и в ГК "Гранель". Средняя площадь квартир массового сегмента уменьшилась за последние 7 лет в среднем на 15-20%, указывает директор по продажам девелопера Рустам Арсланов.

"Если раньше наиболее востребованная площадь однокомнатных квартир варьировалась в промежутке от 40 до 45 кв. м, то сегодня площадь самых популярных однокомнатных квартир не превышает 35 кв. м. Более того, появился такой формат квартир, как студии – их площадь в среднем составляет от 23 до 25 кв. м. Касаемо двухкомнатных квартир, мы можем говорить о том, что их площадь также уменьшилась на 15-20% и на сегодняшний день составляет 50-53 кв. м. ", - поясняет топ-менеджер.

Тенденция уменьшения площади продаваемых квартир, действительно не новая. Она началась еще после кризиса 2008-2009 гг. Именно тогда средний размер квартиры начал постепенно снижаться, напоминает руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства "Азбука жиль" Ярослав Дарусенков.

"Однако в последнее время тенденция уменьшения квартир в массовом сегменте не наблюдается. За последний год средний метраж квартиры по сравнению с апрелем 2017 года, наоборот, увеличился на 3%. Размер квартир бизнес-класса также увеличился на 3%. Единственно, где было отмечено уменьшение по итогам года – это элитный сегмент, где площадь квартир в среднем уменьшилась на 9%. А в комфорт-классе изменений среднего размера за год практически не было", - утверждает эксперт.

По мнению Рустама Арсланова из ГК "Гранель", тенденция на уменьшении площадей квартир в массовом сегменте в первую очередь связана со снижением покупательской способности, изменении возрастного порога покупателей (покупатели стали более моложе на 5-7 лет).

Отметим, ранее аналитики зафиксировали увеличение спроса на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Москвы. Их доля выросла с 29% в ноябре прошлого года до 42% на начало года. Если учесть, что цена "квадрата" в столичной новостройке массового сегмента равна 151 тыс рублей, то отказ от дополнительных 14 "квадратов" дает экономию в 2 млн. рублей. Для многих это обстоятельство является решающим фактором и побуждает сделать выбор в пользу квартиры меньшего формата или площади.

Площади квартир – существенный фактор, который необходимо прорабатывать на стадии формирования концепции. Этот фактор определяет будущую потенциальную аудиторию жилого комплекса, констатирует Ярослав Дарусенков из "Азбуки жилья".

Однако в разных регионах есть отличия в том, как его следует учитывать. К примеру, в Московской области покупатели, зачастую, ищут как раз дешевые варианты для проживания и с возможностью добираться до Москвы на работу. Для таких покупателей крайне важен бюджет квартиры, поэтому некоторые жилые комплексы с увеличенной площадью квартир (двухкомнатные – от 60-70 кв. м, трехкомнатные – от 85-90 кв. м) имеют трудности в реализации. В то же время в Москве последний год наблюдается рост спроса на трехкомнатные и многокомнатные квартиры, особенно в жилых проектах точечного характер, отмечает он.