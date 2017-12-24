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5 идей, как получить скидку при аренде квартиры

24 декабря 2017 г. Георгий Трушин 1523
Фото: © Global Look Press/Sergey Kovalev

Арендатору надо уметь красиво себя подать. Неплохо также запастись письменными рекомендациями от прежних арендодателей.

Сейчас на российском рынке аренды жилья предложение превышает спрос примерно на 35%. Это означает, что у арендаторов есть неплохая возможность без особых проблем выбрать себе подходящую квартиру. Вот несколько способов, которые помогут получить при аренде квартиры пусть скидку.

Первый способ — взять письменные рекомендации от предыдущих хозяев. Здесь все очень просто — если отзывы о жильцах хорошие, то арендодатель может пойти навстречу и сделать небольшую скидку. Надежный, порядочный  и платежеспособный клиент — это очень важно для хозяев жилья. Как утверждают эксперты "Инком-Недвижимость", особенно распространены письменные рекомендации у тех, кто арендуют элитное жилье. А вот в массовых сегментах такой способ получения скидки пока что не распространен.

Второй способ — умение красиво подать себя. Особенно это умение пригодится, если квартира нужна в самые сжатые сроки. Как утверждают эксперты компании Est-a-Tet, практически в половине случаев сдачи жилья в аренду хозяева останавливают свой выбор на том, к кому, что называется, "лежит душа". А хорошему человеку и скидку можно сделать. Также не стоит забывать, что арендодатели даже на перенасыщенном рынке завышают цену на 3-5%, чтобы была возможность для маневра.

Третий способ — помочь хозяину вывезти из квартиры мебель. Иногда случается, что арендодатель хочет освободить сдаваемую квартиру от мебели. И если арендатор сделает это за свой счет, то в дальнейшем может рассчитывать на небольшую скидку.

Четвертый способ — согласиться сделать косметический ремонт квартиры. Так уж повелось, что очень часто квартиры сдаются в аренду далеко не в идеальном состоянии. Именно по этой причине арендатор может сделать небольшой косметический ремонт. Сделанный за свой счет ремонт не только поднимет уровень доверия со стороны хозяина квартиры, но и наверняка поможет получить скидку на ежемесячную аренду.

Пятый способ — заострить внимание на недостатках квартиры. Как уже говорилось выше, в идеальном состоянии квартиры сдаются очень редко. Даже в элитном сегменте можно найти недостатки. Например, основанием для небольшой скидки могут послужить такие аргументы как "плохой вид из окна" или "устаревший ремонт". Если эти недостатки действительно есть, то хозяин жилья наверняка согласится немного снизить цену. Самое главное здесь — не переусердствовать в критике. Иначе арендодатель может обидеться и вообще отказать привередливому арендатору.

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