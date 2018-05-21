5 крупных городов, где дешевле всего арендовать жилье

Самая высокая стоимость аренды характерна для Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, где снять квартиру за 20 тыс. рублей считается большой удачей. Однако в стране также много региональных центров, где стоимость аренды не доходит и до 10 тыс. рублей.

Стоимость съема жилья в России постепенно растет. К такому выводу пришли эксперты портала "Мир квартир", проанализировав динамику арендных ставок в 69 крупнейших городах страны.

Примечательно, что быстрее всего дорожают не традиционно самые ликвидные однушки, а двухкомнатные квартиры. Стоимость съема такого жилья в первом квартале года в среднем выросла на 2,3%. Положительная динамика цен зафиксирована в 46 городах, отрицательная – в 23. В абсолютных числах, средняя ставка аренды двухкомнатной квартиры по крупным городам России составляет 16, 2 тыс. рублей в месяц. Примерно по такой цене можно снять двухкомнатную квартиру в Перми – 16,1 тыс. рублей.

Для сравнения, средняя стоимость аренды однушки в стране составляет 11,8 тыс. рублей. Ближе всего к этому значению подошел Красноярск – 11,85 тыс. рублей. В целом по стране, в первом квартале ставки на аренду однокомнатных квартир увеличилась лишь на 1,6%. Стоимость съема жилья такого формата выросла в 45 городах; снижение ставок продемонстрировали 24 населенных пункта.

Самые высокие ставки традиционно в столице. Например, снять на один месяц однокомнатную квартиру в Москве в среднем можно за 31,4 тыс. рублей, двухкоманатную – за 45,99 тыс. рублей.

На втором месте – Сочи. Арендовать местную однокомнатную квартиру можно в среднем за 21,38 тыс. рублей; двушку – за 32,6 тыс. рублей.

Что касается оставшихся мест в пятерке лидеров, то оно разнятся в зависимости от типа жилья. Например, Санкт-Петербург занял в рейтинге третье место по стоимости аренды двухкомнатных квартир. Ставка на съем такого тип жилья в Северной столице составляет 30,9 тыс. рублей. На четвертом и пятых местах Симферополь и Севастополь – 28,9 и 27,9 тыс. рублей.

При этом по ставкам на аренду однокомнатных квартир Симферополь лидирует. Местную однушку можно снять за 21,3 тыс. рублей против 20,9 тыс. рублей в Санкт-Петербурге. Севастополь – также на пятом месте; стоимость съема однокомнатной квартиры здесь составляет 19,8 тыс. рублей.

А как выглядит пятерка городов с самой доступной арендой?

Город: Чебоксары

Стоимость аренды однушки: 6,5 тыс. рублей

Стоимость аренды двушки: 8,9 тыс. рублей

Чебоксары никак нельзя назвать небольшим городом. В столице Чувашии проживает 489 тыс. жителей. Тем не менее, экономика республики пока не отличается высокими темпами роста. По данным Росстата, средняя зарплата в регионе в феврале составляла 24,5 тыс. рублей против 40,4 тыс. рублей в среднем по России. Вероятно, с этим обстоятельством и связаны низкие арендные ставки в регионе.

Город: Курган

Стоимость аренды однушки: 6,7 тыс. рублей

Стоимость аренды двушки: 9,3 тыс. рублей

В столице Курганской области проживает 322 тыс. человек, при этом численность населения сокращается. Примерно на сопоставимом расстоянии от города находятся сразу два крупных экономических центра – Тюмень и Челябинск – и многие жители Кургана предпочитают строить свою карьеру именно там. Как результат – на местное сдаваемое в аренду жилье невысокий спрос и низкие ставки.

Город: Магнитогорск

Стоимость аренды однушки: 7 тыс. рублей

Стоимость аренды двушки: 11,6 тыс. рублей

Хотя Магнитогорск является одним из крупнейших промышленных центров страны и там расположено сразу несколько значимых металлургических производств, арендные ставки там нельзя назвать высокими. Причина тому – неблагоприятная экологическая ситуация в городе. Магнитогорск постоянно входит в антирейтинг городов с эконологическими проблемами, что и провоцирует низкий интерес к аренде местного жилья.





Город: Волжский

Стоимость аренды однушки: 7,1 тыс. рублей

Стоимость аренды двушки: 9 тыс. рублей

Волжский, будучи одним из ведущих экономических центров Нижнего Поволжья, также страдает "болезнью промышленных городов". В городе неблагоприятная экологическая ситуация, в частности, сильная загазованность воздуха. Вторая особенность города в том, что расположен буквально в нескольких километрах от Волгограда. Как следствие, многие местные жители предпочитают арендовать жилье именно там, что и объясняет низкую стоимость аренды местного жилья.

Город: Курск

Стоимость аренды однушки: 7,3 тыс. рублей

Стоимость аренды двушки: 9,8 тыс. рублей

В число городов с низкими арендными ставками вошел и Курск. Причина низкой стоимости аренды заключается в экономическом состоянии региона. По данным Росстата, если в феврале 2018 г. средний доход по стране составлял 31,4 тыс. рублей, то в Курской области показатель ниже – 26,2 тыс. рублей.