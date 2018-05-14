5 отличий рынка жилья Санкт-Петербурга от Москвы

Город на Неве отличают от столицы не только более демократичные ценники, но и растущая конкуренция между девелоперами и огромный спрос на однокомнатные квартиры.

Будучи крупнейшими городами России – Москва и Санкт-Петербург – это еще и крупнейшие рынки недвижимости. Мегаполисы очень не похожи между собой как из-за экономических, так и из-за исторических причин. Более того, есть различения даже в менталитете москвичек и петербуржцев, что сказывается и на их предпочтениях жилья и на специфике местных рынков недвижимости.

Эксперты ЦИАН проанализировали первичные рынки жилья обеих столиц и обнаружили несколько существенных различий, как в области предложения, так и в моделях поведения покупателей.

В Петербурге больше новостроек

Как бы ни было удивительным, но Санкт-Петербург в этом году существенно опережает Москву по объему вводимого жилья. В первом квартале года в северной столице введено 686 тыс. кв м жилой недвижимости против 186 тыс. кв м в Москве. Более того, в Питере зафиксирован даже больший объем предложения на первичном рынке - 72,2 тыс. лотов по сравнению с 60,7 тыс. лотов в Москве. И это при том, что городе на Неве проживает в 2,3 раза граждан меньше.

Впрочем, уже в ближайшее время Москва вернет себе лидерство. В городе запущена масштабная программа реновации. По планам властей, это позволит увеличить объемы ввода жилья на 1 млн кв м в год.

Петербуржцы предпочитают студии

Конечно, однокомнатные квартиры и студии традиционно являются самыми ликвидными лотами, но доля их продаж в Санкт-Петербурге необычайно высока – 69%. В Москве на однушки разных форматов приходится 49% спроса; еще 34% покупателей интересуются двушками, 15% - трешками. Для сравнения, на двухкомнатное жилье приходится 21% продаж в Санкт-Петербурге, на трехкомнатное – лишь 7%.

Эксперты ЦИАН связывают высокий спрос на однушки в Питере с историческим факторами. В городе большая доля коммунальных квартир и в рамках программы их расселения власти выдают субсидии, размер которой часто позволяет приобрести лишь подобное небольшое жилье.

Вторая причина высокого спроса на "однушки" заключается в том, что Санкт-Петербург привлекает большое количество студентов из различных городов России. С одной стороны в городе сильная научная база; с другой – более демократичные по сравнению с Москвой цены на жилье. Средняя стоимость 1-комнатной квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга составляет 3,9 млн. рублей против 5-6 млн. рублей в Москве.

В Петербурге острее конкуренция между строителями

Хотя рынок недвижимости Санкт-Петербурга уступает московскому, конкуренция здесь в последние годы только растет. Лидерам отрасли активно дышат в спину небольшие игроки и даже умудряются отъедать у них рыночную долю. Если в 2016 году на top-10 местных девелоперов приходилось 77% продаж, то сейчас – только 62%.

В Москве ситуация противоположная – на местном рынке продолжается консолидация. Если в 2016 г. на крупнейшие компании приходилось 56% продаж, то по итогам первого квартала их доля на рынке выросла до 64%.

В Северной столице меньший разброс цен

"Московская недвижимость, московской недвижимости рознь", - любят повторять местные риелторы. И они правы: квадратный метр в ЦАО продается в 8(!!!) раз дороже, чем квадратный метр в Троицком административном округе – 482 тыс. рублей против 62 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге диапазон цен не такой широкий: в Петроградском районе средняя цена – 225 тыс. рублей/кв м, что лишь в 3 раза больше, чем в новостройках расположенных в самом дешевом районе (в Петродворцовом районе квадратный метр стоит 67 тыс. рублей).

Петербуржцы не спешат инвестировать в недвижимость

По оценкам ЦИАН, в прошлом году доля инвестиционных сделок в столице составила 22%, тогда как в Санкт-Петербурге – 14%. Впрочем, в абсолютных показателях различия менее существенные – 12,6 тыс. сделок в Москве против 7,2 тыс. в городе на Неве.