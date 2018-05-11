5 правил, как найти студию, которую потом можно выгодно сдавать

Студия должна не очень дорого стоить, быть рядом со станцией метро и сдаваться в чистовой отделкой.

Как утверждают эксперты компании "Метриум", студии — наиболее доходные объекты жилой недвижимости с точки зрения арендного бизнеса. Во-первых, из-за меньшего метража при покупке они стоят дешевле обычных квартир, но при этом арендные ставки практически не уступают квартирам.

Эту информацию подтверждают аналитики компании "Инком-Недвижимость". Например, арендовать однокомнатную квартиру и студию в Москве можно приблизительно за одну и ту же сумму — примерно 24-28 тысяч рублей. А если учесть, что небольшой бюджет покупки делает студии доступными для инвесторов даже с небольшим капиталом.

Естественно, что тот, кто собирается приобрести студию и получать с ее сдачи в аренду доход, хочет максимально минимизировать свои расходы. Именно по этой причине и получается, что на первый план выходит стоимость студии, а качественные характеристики переходят в разряд второстепенных.

Вот основные правила, которых надо придерживаться при поиске доходной с точки зрения аренды студии.

Правило первое — студия не должна быть очень дорогой. Важно помнить, что арендатор обычной студии — человек небогатый. И, чтобы быстрее "отбить" расходы на покупку — недорогая студия в Москве стоит около 3,4 млн рублей — надо сдавать ее за оптимальную стоимость. То есть, не менее 25 тысяч рублей в месяц.

Правило второе — близость к метрополитену. Чтобы побыстрее компенсировать потраченные деньги и выгодно сдавать студию, необходимо, чтобы жилой комплекс был недалеко от станции метрополитена. Так что не надо рассматривать комплексы, которые расположены более чем в 15 минутах ходьбы от метро. Да и арендная стоимость студий, которые находятся у метро, выше примерно на 20%, чем у студий, от которых до метрополитена добираться на общественном транспорте или полчаса пешком.

Правило третье — развитая инфраструктура внутри жилого комплекса. Рынок аренды забит предложениями, поэтому конкуренция очень жесткая. Не стоит забывать, что один из самых важных плюсов современного ЖК — это собственная инфраструктура. Если есть коммерческие объекты и паркинг прямо во дворе, то это склонит арендатора к новой студии, а не к квартире на вторичном рынке.

Правило четвертое — поближе к центру города. Предложение студий в той же Москве очень разнообразно — данный сегмент есть и у МКАД, и между ТТК и Садовым кольцом. Надо приобретать недорогую студию, которая находится недалеко от центра. И здесь не должна смущать даже маленькая площадь — арендная плата будет выше, чем за студию на окраине. Безусловно, самые дешевые студии находятся на окраине города. Но если найти объект на 13-15% дороже, но значительно ближе к центру, то именно его надо брать. В аренду сдать такую студию будет значительно проще.

Правило пятое — покупать только студию с отделкой. Студия без отделки не нужна арендатору, вряд ли кто-то согласиться снимать жилье данного сегмента "под ремонт". Отсюда вывод — надо приобретать студию с отделкой. Как указывают эксперты "Метриум", ремонт небольшой студии от застройщика обойдется примерно в 15 тысяч рублей за кв. метр. А это примерно в полтора раза дешевле, чем делать ремонт своими силами.