5 правил, как подготовить квартиру к продаже

Чем меньше в квартире "присутствия" продавца, тем легче потенциальный покупатель может представить себя хозяином этих стен.

При продаже квартиры мало дать объявление или найти фирму, которая будет этим заниматься. Также необходимо правильно подготовить квартиру к продаже.

Как говорят эксперты компании "БЕСТ-Новострой", самое важное в предпродажной подготовке квартиры – выставить адекватную цену. По завышенной цене продать квартиру в разумные сроки будет трудно, даже если будут соблюдены все основные требования.

Поэтому для правильного ценообразования можно либо пригласить специалиста (во многих риелторских фирмах эта услуга бесплатна), либо отталкиваться от аналогичных предложений, уже существующих в базе объявлений. При этом следует учитывать, что в объявлении указана цена предложения, а не цена сделки (продажи), соответственно, надо предусмотреть, сколько вы готовы будете уступить.

Также следует учесть, что в базах даже бесплатных объявлений порядка 90% предложения – это объявления от агентов, соответственно, в цену уже включены комиссионные. Ориентируясь на эти исходные, можно достаточно верно выставить ценник на свою недвижимость. И уже после этого необходимо следовать главным правилам подготовки своей квартиры к визитам покупателей.

Вот основные правила, которые позволяют ускорить продажу.

Первое правило, – хорошие, "продающие" фотографии, снятые при хорошем освещении в разных ракурсах. На них не должно быть никаких лишних фоновых деталей типа кучи курток, висящих на вешалке в прихожей, или лежанок и мисок ваших домашних питомцев. Потенциальный покупатель, глядя на фото, должен видеть в этой квартире себя, а не вас, и лишние детали ему будут в этом мешать.

Второе правило — сделать небольшой косметический ремонт. Особенно это необходимо, если квартира "убитая". Например, поклеить новые обои, поменять линолеум, заменить текущие краны, повесить новые шторы. Но слишком усердно вкладываться в ремонт не надо – при продаже вы никогда не сможете его окупить не то, что полностью, но даже на 50%.

Третье правило — провести генеральную уборку. Главное, вывезти из квартиры весь старый скарб – захламленное жилье, заставленное старой мебелью, производит угнетающее впечатление. И наоборот – светлая, просторная (но не совсем пустая) квартира сразу добавляет шансов на то, что она понравится будущем покупателю.

Четвертое правило — убрать все лишние личные вещи. Чем меньше в квартире "присутствия" продавца, тем легче потенциальный покупатель может представить себя хозяином этих стен.

Пятое правило — навести порядок в подъезде. Если перед дверью чистый коврик, вымытые ступени и цветок в горшке на лестничной площадке – уже неплохо. Некоторые продавцы идут еще и дальше и за свой счет обновляют стены – все-таки банка краски стоит копейки, зато свежевыкрашенные стены и чистота в подъезде уже настраивают покупателя на хорошее восприятие вашей квартиры.