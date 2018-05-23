5 регионов России, где жилье быстро дорожает

Рейтинг регионов неожиданно возглавил Санкт-Петербург, а вот в Москве за последний квартал средняя цена квадратного метра не изменилась.

Недвижимость всегда была надёжным средством капиталовложений. Однако не вся она одинаково ликвидна. В последнее время наибольшим спросом пользуются небольшие квартиры с невысокой оплатой коммунальных услуг, расположенные в новых современных домах в районах с хорошо развитой инфраструктурой.

ДОМ.РФ составил рейтинг российских регионов, где жилье за последний квартал подорожало сильнее всего. Средняя рыночная стоимость квадрата жилья применяется для расчета размера социальной выплаты гражданам, которым субсидии на приобретение жилья предоставляются за счет средств федерального бюджета.

Надо заметить, что в данный рейтинг не входит Москва. Нет, в столице по-прежнему самые высокие цены на жилье — средняя составляет 163780 рублей. Однако за последний квартал цены на квадратные метры в Москве остались без изменений.

Именно поэтому первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом.

№1 рейтинга — Санкт-Петербург

Средняя стоимость кв. метра — 67221 рубль

Рост за последние три месяца — 3800 рублей

За последние пять лет в северной столице развернуто активное строительство жилья всех сегментов, а цены ощутимо ниже московских. Плюс ко всему, как утверждают эксперты, на рост стоимости жилья также повлиял тот факт, что Санкт-Петербург примет матчи чемпионат мира по футболу 2018 года.

№2 рейтинга — Сахалинская область

Средняя стоимость кв. метра — 62951 рубль

Рост за последние три месяца — 3500 рублей

Экономика данного региона планомерно развивается, зарплаты у населения нормальные, экологическая обстановка благоприятная. Неудивительно, что девелоперы именно здесь строят новое жилье классов бизнес и комфорт-плюс — покупатели всегда найдутся. А активная купля-продажа положительно влияет на динамику роста цен на жилье.

№3 рейтинга — Ненецкий автономный округ

Средняя стоимость кв. метра — 60166 рублей

Рост за последние три месяца — 3300 рублей

Влияние на рост стоимости жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке, оказывают возросшая инвестиционная активность в регионе и не самые высокие темпы строительства нового жилья. Предложение не превышает спрос, именно по этой причине у девелоперов нет необходимости бороться за покупателя с помощью снижения цен.

№4 рейтинга — Московская область

Средняя стоимость кв. метра — 57748 рублей

Рост за последние три месяца — 3280 рублей

Как утверждают эксперты, влияние на цены оказывает обилие различных жилых комплексов и жилых кварталов, которые способны удовлетворить покупателей самых разных классов. В итоге, покупателей становится больше и цены, пусть и немного, но растут.

№5 рейтинга — Хакасия

Средняя стоимость кв. метра — 52110 рублей

Рост за последние три месяца — 2700 рублей

В этом регионе Колебания цен на жилье и их конечный рост тесно связаны с инвестиционным потенциалом, а также деловой активностью в регионе и его востребованностью у бизнесменов и инвесторов.