5 регионов России с самым дешевым жильем

В третьем квартале прошлого года рейтинг возглавляла Калмыкия, но теперь на первое место вышла Адыгея.

Специалисты Минстроя провели ежеквартальный мониторинг средней стоимости жилья в регионах. Эти данные нужны для расчета размеров социальных выплат льготным категориям гражданам, как например, молодые или многодетные семьи, военные, участники боевых действий и др.

Как оказалось, далеко не всегда средняя стоимость недвижимости связана с тем, насколько развита экономика того или иного субъекта Федерации и в числе регионов-аутсайдеров можно обнаружить совершенно неожиданные названия. Как выглядит пятерка регионов с самой низкой стоимостью квадратного метра? – подробности в нашей галерее.

№1 рейтинга: Адыгея

Средняя стоимость кв. метра: 28,1 тыс. рублей

Из всех объектов недвижимости наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры. Двухкомнатные покупают реже, хотя цена на них по сравнению с однушками может разниться в 20%. Частные дома пользуются достаточным спросом. Но только те, которые не дороже 2,5 млн. рублей.

№2 рейтинга: Кабардино-Балкария

Средняя стоимость кв. метра: 28,3 тыс. рублей

Столь невысокую цену эксперты связывают со спецификой республики. Наибольшим спросом в Кабардино-Балкарии пользуются частные дома. Именно такому виду недвижимости отдают предпочтение те, кто хочет жить как в сельской местности, так и в городах.

№3 рейтинга: Калмыкия

Средняя стоимость кв. метра: 28,4 тыс. рублей

По итогам третьего квартала 2017 года именно Калмыкия возглавляла рейтинг регионов с самым недорогим жильем. Тогда квадратный метр стоит всего 26 тысяч рублей, что являлось минимальной отметкой по стране. Но за последние девять месяцев цена одного "квадрата" возросла на 2,4 тыс. рублей.

№4 рейтинга: Челябинская область

Средняя стоимость кв. метра: 30,8 тыс. рублей

Тот факт, что Челябинская область является одним из ключевых промышленных центров страны, является для местного рынка недвижимости скорее негативным, чем позитивным фактором.

Неблагоприятная экологическая обстановка и суровый климат приводят к тому, что даже многие местные жители хотят приобрести недвижимость в других регионах. Есть вероятность, что в третьем квартале стоимость метра упадет еще примерно на 2-3%.

№5 рейтинга: Кемеровская область

Средняя стоимость кв. метра: 31,2 тыс. рублей

В похожей ситуации находится Кемеровская область, которая является крупнейшим центром добычи угля в стране. Экологические трудности и суровый климат перевешивают перспективы экономического роста в глазах местных жителей. Как утверждают эксперты "Инком-Недвижимость", именно это серьезно влияет на цену. Так что Кемеровская область, похоже, надолго обосновалась в первой пятерке.