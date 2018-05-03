6 идей, как сэкономить на коммунальных платежах

В арсенале любого владельца недвижимости есть несколько возможностей, как снизить плату за коммунальные расходы, начиная от отключения радиоточки и заканчивая установкой энергосберегающих ламп.

Каждый владелец квартиры мечтает экономить на платежах за услуги ЖКХ. Если от мечтаний вы готовы перейти к действиям, у нас есть целых шесть идей, как это можно сделать.

Первый способ — отключение ненужных услуг. Дело в том, что далеко не все внимательно изучают платежную квитанцию, а там есть несколько интересных статей расходов. Например, "радиоточка" и "телевизионная антенна". Но если телеантенну можно оставить, чтобы смотреть телевизор, то вот радиоточку можно отключить. Тем более что за год за нее "набегает" более 700 рублей.

Как отказаться от радиоточки? Для этого надо пойти в многофункциональный центр (МФЦ) и написать заявление об отключении. После оплаты пошлины в 60 рублей, радиоточка будет отключена. Если же владелец квартиры решил отключить и телевизионную антенну, то надо идти писать заявление в офис "Ростелекома". При этом необходимо захватить с собой паспорт и выписку из ЕГРН. Обе ненужные статьи расходов исчезнут из квитанции уже на следующий месяц.

Второй способ — установить счетчики на воду. Это тоже позволит сэкономить значительную сумму. Ведь если платить по нормативам, а е по счетчикам, то в месяц на одного прописанного в квартире полагается 5 кубометров горячей и 7 кубометров холодной воды. То есть, 12 тысяч литров. А если в квартире прописаны два человека, то и количество кубометров, и сумма автоматически увеличатся вдвое. Но ведь днем люди, как правило, на работе и воду льют только по утрам и вечерам. Значит, без счетчиков идут серьезные переплаты.

Чтобы установить счетчики воды, достаточно обратиться компанию, которая выполняет такие услуги и входит в список лицензированных подрядчиков, а затем обратиться к ним. После этого специалисты установят приборы, опломбируют их, а затем составят трехсторонний акт ввода оборудования в эксплуатацию.

Третий способ — поменять или отремонтировать сантехнику. Немолодая сантехника, как утверждают специалисты, имеет склонность к подтеканию воды. Например, из бачка унитаза за месяц незаметно может вытечь около трех кубометров воды. А это по действующим тарифам больше 100 рублей. Вроде бы сумма опять небольшая, но если переплачивать ее из месяца в месяц.

Именно по этой причине надо чинить сантехнику сразу, как только неисправность дала о себе знать. Также неплохо бы поставить в ванной и на кухне смесители с рычагами. Если же стоят краны, то, пока человек "настраивает" воду и крутит два крана, вода льется впустую.

Четвертый способ — установить многотарифный счетчик. В настоящее время в нашей стране существуют одно-, двух-, и трехтарифные счетчики. В первом случае прибор умножает потребленные киловатты на стандартный тариф, а во втором и третьем – учитывает еще и время суток, когда используется энергия. Если жильцы рано утром уходят из дома и только поздно вечером возвращаются, то двухтарифный счетчик позволит значительно сэкономить.

Например, современная стиральная машина за два часа работы потребляет около 0,17 кВт⋅ч. Получается, что при обычном счетчике стирка обходится примерно в 1,83 руб., а при работе техники в промежуток с 23.00 до 7.00 и двухтарифном приборе учета – 0,60 руб.

Но если жильцам удобно заниматься домашними делами в дневные часы, то выгоднее установить многотарифный счетчик, который регистрирует потребление энергии в самое дорогое "пиковое" (с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00), более бюджетное «полупиковое» (с 10:00 до 17:00) и дешевое ночное (с 23:00 до 07:00).

Пятый способ — использовать энергосберегающие лампы. Специалисты утверждают, что энергосберегающие лампы потребляют на 80% меньше электричества, чем обычные, и служат около трех лет. Стоимость обычных ламп накаливания составляет 20-50 рублей, а энергосберегающие стоят дороже — 90-500 рублей. Однако разница в цене компенсируется сокращением затрат на электричество примерно в четыре раза.

Шестой способ — отключить электроприборы от сети. Если не отключать зарядные устройства и бытовые приборы от розеток, то они становятся "пассивными потребителями" и используют электричество даже в спящем режиме. Плюс ко всему, они могут стать причиной пожара.