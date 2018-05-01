7 критериев, как выбрать дачу для аренды на лето

Скоро лето, а, значит, многие горожане озаботятся таким вопросом как аренда дачи. Все-таки, в теплое время года гораздо приятнее находиться на природе, нежели в душном городе. Но для того, чтобы арендовать нормальную дачу, необходимо придерживаться во время поиска и выбора определенных требований, которые помогут найти действительно достойное предложение. Вот, на какие критерии потенциальному арендатору следует обратить внимание.

Первый критерий — направление, по которому находится дача. Если брать в качестве примера жителей Москвы, то выбор областного направления представляется очень важным. Надо понимать, что, например, на восточных и южных направлениях железной дороги инфраструктура развита лучше. Во всяком случае, населенных пунктов и, соответственно, магазинов здесь больше. А вот если брать, к примеру, престижное минское, то большая часть населенных пунктов, где можно арендовать дачу, размещены вдали от основных автомобильных трасс. Так что этот момент необходимо учитывать.

Второй критерий — изучить дальнее окружение участка. Вряд ли человек будет все лето проводить только на арендуемом участке, а значит надо заранее посмотреть места для возможных прогулок. Например, можно ли сходить в лес, насколько далеко расположены река или озеро, сколько добираться до каких-либо объектов культурного наследия.

Третий критерий — осмотреть ближнее окружение дачи. Здесь важно посмотреть — не очень ли близко расположены дома соседей, чтобы дома не располагались по принципу "окна в окна". Особенно на это стоит обратить внимание, если потенциальный арендатор не хочет постоянно быть на всеобщем обозрении. Именно по этой причине идеальным будет дом, который расположен на некотором удалении от соседних домов и на зажат между ними. Также необходимо посмотреть — нет ли поблизости свалки, мусорных контейнеров или какой-либо стройки. Ведь в этом случае летний отдых будет бесповоротно испорчен.

Четвертый критерий — покрытие дорог рядом с дачным участком. Самый лучший вариант — к дачному участку должна подходить дорожка либо состоящая из бетонных плит, либо просто мощеная камнями или асфальтовой крошкой. А если рядом с участком сплошная глина, то после дождя пройти будет невозможно.

Пятый критерий — обратить внимание на затененность участка. Если участок находится в низине, то это приведет к тому, что после дождя будут надолго оставаться лужи. Именно по этой причине самый оптимальный вариант — участок без "глухой" тени, которую дают высокие и густые ели, а также присутствие на даче солнечных зон.

Шестой критерий — территория участка. Она должна быть приспособлена для летнего отдыха. Например, должна быть беседка, зона для барбекю, уголок отдыха и место для игры в настольный теннис или бадминтон. Что касается забора. То желательно, чтобы он был не очень высоким, но сплошным.

Седьмой критерий — изучить техническое оснащение дачи. На участке должен быть колодец. Ну, а еще лучше, если будет водопровод и, соответственно, городские условия проживания. Неплохо, если на участке также есть небольшая баня. Также обязательно надо поинтересоваться электроснабжением участка. Иногда бывает, что местный трансформатор не выдает 220 вольт, в этом случае невозможно даже вскипятить воду в электрическом чайнике.

В общем, перед тем как отдавать деньги, необходимо все тщательным образом изучить и понять — подходит дача или нет.