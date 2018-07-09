7 новых ЖК вышло на рынок Москвы в первом полугодии

Объем предложения на рынке новостроек массового сегмента Москвы снизился в первом полугодии на 22,5%, подсчитали аналитики компании "Метриум".

За первые шесть месяцев 2018 года на рынок вышло семь новых объектов: "Лесопарковый", "Любовь и Голуби", "Ты и Я", FRESH, "Преображение", "Квартал на Никулинской" и "Павлова 40". Кроме того, застройщики вывели на рынок новые корпуса в уже реализуемых комплексах.

Почти треть предложения приходится на Юго-Восточный округ, следом по объему продающиегося жилья идет Южный округ, на третьем месте – Северо-Восточный. Меньше всего новостроек продается на востоке столицы.

Средняя цена предложения в конце первого полугодия в массовых новостройках Москвы выросла на 2,4% и составила 154,3 тысячи рублей за квадратный метр.