90% новостроек в Москве продаются со скидками

Доля проектов со скидками на первичном рынке Москвы по итогам января достигла 90%, говорится в сообщении компании "Бон Тон". За последние 5 лет число новостроек, в которых предоставляется дисконт, выросло на 55%.

Сложившаяся ситуация объясняется высокой конкуренцией среди застройщиков – в последние годы резко увеличился объем предложения. На сегодняшний день в границах старой Москвы продается порядка 3,5 миллиона квадратных метров жилья. В первой половине этого года на рынок поступит еще не менее 5 миллионов квадратов новостроек, из которых 85% - жилье массовых сегментов.

Величина скидок варьируется от 1 до 28%. В комфорт-классе и классе бизнес скидка в среднем составляет 3%, в эконом-классе – 2%. Но в подавляющем большинстве проектов (80%) действуют дополнительные скидки на определенные квартиры. Как пояснила генеральный директор "Бон Тон" Наталия Кузнецова, это помогает застройщику управлять продажами и "нащупывать ту равновесную цену отсечения, по которой реализуется большая часть предложения".

С 2013 года доля скидок, которые "спрятаны" под неценовые преференции, например, машино-место, кладовка или отделка в подарок, выросла на 7%.