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Аферисты угрозами заставляют москвичей менять счетчики воды

29 апреля 2018 г. Дмитрий Блинников 89
Фото: © shutterstock.com

"Ваш счетчик на воду аннулирован", - эта фраза, и еще, конечно, угрозы заставляют москвичей в прямом смысле выбрасывать деньги на ветер. Мошенники взялись за старое, ссылаясь на новое постановление, которое якобы обязывает горожан срочно заменить обычные приборы учета на антимагнитные. Документ, разумеется, несуществующий. Кто и как наживается на незнании и страхе?

За час до визита "мастера" пенсионерке Надежде Георгиевне позвонили из ЕИРЦ. С сильным акцентом заявили, что ее водосчетчик уже аннулирован, обычные счетчики на воду запретили, надо срочно менять. Хозяйка отказалась, и посыпались угрозы: дескать, начислять плату тогда будут по общедомовым показателям. Вскоре явился "мастер", потребовал 16 тысяч рублей.

В департаменте ЖКХ предупреждают: сотрудники ЕИРЦ не звонят по домам и не собирают деньги с жильцов, а счетчики ставят специальные организации по заявкам управляющих компаний один раз в 8 лет.

"Устанавливать счетчики, осуществлять проверку могут только подрядные организации, имеющие специальную лицензию, список таких аккредитованных компаний можно получить в управляющей компании", - пояснил главный инженер ГБУ "ЕИРЦ города Москвы" Сергей Яковлев.

Но не все об этом знают, этим мошенники и пользуются. На проспекте Вернадского дошли даже до главы района. Александр Сухоруков лично встретил гостя.  В итоге "мастер" признался, что не знает, на кого работает, приборы хранит дома, заказы получает по телефону. Полученные деньги переводит на чей-то счет, оставляя себе треть.

Двойная, тройная цена за замену вполне пригодного счетчика. Но люди сами открывают двери. Главный инструмент аферистов - психологический прессинг. "Кричат: срочно поменяйте счетчики! Я спрашиваю, кому они звонят. Они: срочно! Чуть ли не с матом", - рассказывает Анастасия Леонтьева, пострадавшая.

"Чем более официальным тоном он это произносит, тем больше процент попавшихся. Жонглируют профессиональной терминологией, вводя человека в какой-то ступор, цитируя номера приказов, постановлений. У нормального человека психика отключается", - комментирует психотерапевт Сергей Обложко.

Мошенники работают по отлаженной схеме. Достаточно одного call-центра в любой точке города, дальше - повальный обзвон по всем районам. И в каждом наготове свой "мастер", который в глаза не видел операторов и работает за проценты. Главное, чтобы сантехник приехал быстро, прежде чем жертва опомнится.

"У мошенников в организованных преступных группах очень большие возможности и по созданию таких вот теневых потайных call-центров, и они прекрасно знают, как использовать Интернет, чтобы уходить от слежки, для того чтобы осуществлять звонки, на самом деле, через Зимбабве", - говорит Артем Кирьянов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.

Вычислить адреса call-центров невозможно. Единственная зацепка - бланки договоров с печатью ЖЭКов, но вместо них оказываются школы и детсады. Производитель самих счетчиков — "Сервисная компания" — судя по бумагам, находится на улице Рождественка. Но здесь кафе.

Мошенники всегда знают имена и фамилии тех, кому звонят. Базы данных горожан покупают, по словам экспертов, на рынке. Вот на Савеловском — стеллажи завалены дисками с конфиденциальной информацией: база данных ГИБДД, прописка, регистрация, паспортные данные.

Обманутых — сотни. Причем, многие даже не догадывается, что их обманули.

 

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