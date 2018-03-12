Аналитики подсчитали среднюю стоимость недорогих квартир в Москве

Новостройки массовых сегментов за месяц незначительно подорожали.
Средняя цена квартиры в новостройке комфорт-класса в Москве по итогам февраля составила чуть более 10 миллионов рублей, говорится в сообщении компании "БЕСТ-Новострой". По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 4%.Средняя цена новостройки в эконом-классе составила 6,5 миллиона рублей.
Цена квадратного метра в течение февраля оставалась относительно стабильной: квадрат новостроек комфорт-класса подорожал с января на 1%, до 151,8 тысячи рублей, в комфорт-классе квадратный метр стал дороже на 2% - его стоимость составила 110,9 тысячи рублей.
В феврале, по данным компании, новые проекты массовых сегментов на рынок не выходили – в продажу поступили только 4 новых корпуса в рамках уже реализуемых проектов.
Объем экспозиции в доступных новостройках снизился на 9% по количеству квартир (до 19 тысяч лотов), на 8% по общей жилой площади (до 1, 22 миллиона квадратных метров).
Сокращение объема предложения аналитики объясняют активным спросом, который поддерживается умеренными ценами и большим выбором ипотечных программ. Наиболее востребованными по-прежнему остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на них приходится 45% и 33% сделок соответственно.
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