Анастасия Малкова STONE HEDGE: "Жилье станет более доступным"

О положении на рынке "Вести.Недвижимость" рассказала коммерческий директор группы компаний STONE HEDGE Анастасия Малкова.

— На ваш взгляд, что происходит сейчас на отечественном рынке?

— Если говорить о сегменте жилой недвижимости, то я бы отметила две основные тенденции: ужесточение конкуренции среди девелоперов и стремительное увеличение объема предложения на рынке. Предполагаю, что за следующие полгода на рынок жилой недвижимости будет выведено рекордное количество новостроек, а конкуренция между застройщиками может достигнуть своей кульминации. Как следствие, возможно небольшое падение цены на квадратный метр, но оно будет незначительным. Решающим фактором в повышении доступности жилья выступит ипотека – процентная ставка продолжит свое снижение, что сделает мечту многих о собственном жилье еще реальнее.

Что касается рынка коммерческой недвижимости, то здесь отмечу обратную тенденцию – темпы поглощения офисных пространств выше, чем ввод новых площадей. Многие эксперты рынка, и я сними соглашусь, прогнозируют в 2018 году самую низкую вакантность офисов начиная с 2014 года. Это говорит о том, что рынок коммерческой недвижимости практически реанимировался после кризиса 2014 года и начинает набирать новые обороты.

— Заметны ли какие-либо новые тенденции — как позитивные, так и негативные?

— Отмечу рост спроса на однокомнатные квартиры и студии. В 2017 году спрос на них увеличился на 15%, в сравнении с 2016 годом. И тенденция продолжает укрепляться. Сейчас мы наблюдаем практически вымывание таких квартир в новых проектах. Вообще один из самых заметных трендов – это повышение лояльности клиентов к идее о приобретении своего жилья. Я бы даже сказала, что готовность покупателей стала в разы выше. Идея о собственной жилплощади была актуальна для всех и всегда, но решимость была не у многих. Сегодня мы видим, что психологический порог пройден, и спрос на квартиры планомерно, но растет. Конечно, спрос не успевает за сегодняшним предложением, но тем не менее, его увеличение, особенно в массовом сегменте, очевидно. Безусловно, сильнейшим драйвером этого изменения является повышение доступности ипотеки.

— Насколько возросла конкуренция на современном российском рынке недвижимости?

— Конкуренция не просто возросла, она приобретает огромный масштаб. В связи с возможной в 2018 году отменой долевого строительства, большинство застройщиков сегодня задействовали все свои ресурсы и планируют вывести на рынок большое количество проектов. Весной и летом 2018 года на рынок недвижимости хлынет огромный объем проектов от разных девелоперов. Такой резкий и единовременный вброс новостроек может снизить интерес покупателей к прошлогодним проектам, поэтому есть вероятность, что часть из них будут продаваться со значительным дисконтом.

— Есть ли сегменты рынка, которым значительно тяжелее, чем всем остальным?

— Безусловно, сложнее всего сегодня приходится комфорт-классу. Квартиры в этом сегменте самые востребованные, но и конкуренция при этом запредельная. Каждый месяц девелоперы заявляют о минимум 2 новых проектах комфорт класса, с улучшенными характеристиками и в интересных локациях. Удерживать спрос в условиях такой конкуренции качественных и относительно доступных проектов крайне сложно. Поэтому сегодня застройщики всерьез озадачены тем, чтобы уже на ранней стадии проекта продумать в нем самые мелкие детали и нюансы, которые в будущем помогут завоевать покупателя.

— Изменился ли за последние годы покупатель? По-прежнему низкая цена определяет все, или покупатели стали более разборчивыми и ориентируются на иные показатели?

— Я бы не сказала, что покупатель изменился: как и раньше, главное для него идеальное соотношение цены и качества. Но, безусловно, клиенты стали уделять большое внимание деталям и стали более разборчивыми. Однако, решающими факторами все равно являются цена и локация. Сначала покупатель определяет бюджет своей покупки и место, где хочет жить, а уже потом выбирает лучшее из того, что есть. Конечно, такие критерии, как транспортная доступность, наполнение инфраструктуры, планировочные решения, парковка - все это важно, но вряд ли заставит покупателя выбрать ваш проект, если он расположен в неподходящем для него районе или сумма вложений значительно выше им запланированной.

— Отразится каким-то образом на рынке упразднение такого понятия как "эконом-класс"?

— На мой взгляд, это всего лишь формальность, и в реальности она не изменит распределение сил на рынке. Мне кажется, что это хороший маркетинговый ход, поскольку в сознании многих клиентов слово "эконом" означает низкопробный или упрощенный, что совершенно неприменимо к недвижимости. Для застройщиков новый нейминг не повлечет никаких последствий, а покупатели, возможно будут чувствовать себя более уверенными и защищенными при выборе.

— Соответствует ли действительности информация, что наибольшую устойчивость в непростые для рынка времена продемонстрировали дорогие сегменты рынка?

— Чем выше класс жилья, тем большую устойчивость он демонстрирует. Поэтому наибольшую стабильность на фоне происходящих изменений продемонстрировала элитная недвижимость. Этот сегмент недвижимости в принципе менее волатилен и дольше остальных адаптируется к изменениям рынка.

— Есть ли вероятность, что жилье комфорт-класса окончательно победит более скромный стандарт-класс (бывший эконом)?

— Преимущество стандартного жилья в его более доступной цене, но при этом он имеет более простой набор характеристик. Например, в квартирах стандартного класса может не быть закрытой внутренней территории. Преимущество комфорт-класса в его улучшенной инфраструктуре, но при этом и цена за квадратный метр в нем выше. На каждую из этих категорий есть свой покупатель, поэтому не думаю, что комфорткласс поглотит стандартное жилье.

— Каковы перспективы отечественного рынка на три-четыре года?

— Прогнозировать то, как будет развиваться рынок в 2020-2021 году, сегодня практически невозможно. В этом году мы ожидаем большие изменения на рынке, главное из них, кончено, отмена ДДУ. Это событие может развернуть всю отрасль на 360 градусов. Поэтому я бы не стала давать однозначные прогнозы для рынка на столь долгий период.