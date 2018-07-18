Андрей Воробьев: объекты Urban Group достроим в максимально сжатые сроки

Вся социальная инфраструктура будет строиться за счет бюджета.

Стало известно, что очередность достройки объектов Urban Group будет определена после анализа ситуации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас мы делаем анализ, что избыточно — убрать, что не начинали строить — строить не будем. Всю социальную инфраструктуру будем строить за счет бюджета", — сказал Воробьев .

В настоящее время есть много домов с высокой степенью готовности — 70-90%, все дома будут достроены без исключения. Сроки строительства максимально короткие. "Дом.РФ будет этим заниматься, а мы с ними активно взаимодействуем и сотрудничаем", — добавил губернатор области.

Напомним, компания Urban Group находится в сложном финансовом положении. Официально крах Urban Group начался с отзыва аккредитации Сбербанка по ипотечным программам для ее покупателей. Правительство Российской Федерации взяло под контроль ситуацию с достройкой объектов Urban Group.