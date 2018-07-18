ГлавнаяЖильеАндрей Воробьев: объекты Urban Group достроим в максимально сжатые сроки

Андрей Воробьев: объекты Urban Group достроим в максимально сжатые сроки

18 июля 2018 г. 348
Фото: © globallookpress.com

Вся социальная инфраструктура будет строиться за счет бюджета.

Стало известно, что очередность достройки объектов Urban Group будет определена после анализа ситуации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас мы делаем анализ, что избыточно — убрать, что не начинали строить — строить не будем. Всю социальную инфраструктуру будем строить за счет бюджета", — сказал Воробьев .

В настоящее время есть много домов с высокой степенью готовности — 70-90%, все дома будут достроены без исключения. Сроки строительства максимально короткие. "Дом.РФ будет этим заниматься, а мы с ними активно взаимодействуем и сотрудничаем", — добавил губернатор области.

Напомним, компания Urban Group находится в сложном финансовом положении. Официально крах Urban Group начался с отзыва аккредитации Сбербанка по ипотечным программам для ее покупателей. Правительство Российской Федерации взяло под контроль ситуацию с достройкой объектов Urban Group.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
Urban Group
Вам также может быть интересно
18 июля 2018 г. 6
Эльвира Набиуллина: ставки по ипотеке имеют потенциал для снижения 6
18 июля 2018 г. 284
Искупаться рядом с домом: ТОП-5 аквапарков недалеко от ЖК 284
18 июля 2018 г. 348
Андрей Воробьев: объекты Urban Group достроим в максимально сжатые сро... 348
18 июля 2018 г. 555
10 проектов ТПУ выставят на торги 555
18 июля 2018 г. 660
По объемам нераспроданного жилья в новостройках лидирует САО 660
18 июля 2018 г. 747
Для приема документов дольщиков "Урбан Групп" появились специализирова... 747
Акция!
Дизайн
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.