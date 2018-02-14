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Андрей Воробьев: обманутым дольщикам нужна федеральная поддержка

14 февраля 2018 г. 600
Фото: © Global Look Press/Kremlin Pool

В настоящее время в Московской области зарегистрировано 27 проблемных объектов и около 5500  обманутых дольщиков.

В Подмосковье еще остались обманутые дольщики. И для решения их проблем Московской области нужна поддержка федеральных властей.

"Это больной, давний вопрос, о котором много говорит президент, и призывает нас, глав регионов, внимательно к нему относиться и решать эти вопросы. Мы стараемся устранить это тяжелое наследство, чтобы люди получили квартиры, но не все в наших силах, есть федеральные полномочия, нормы, которые мы на своем региональном уровне принять не можем", — заявил недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Есть еще одна немаловажная проблема. Довольно часто жилые дома в области были построены, но не могут быть введены в эксплуатацию ввиду отсутствия согласования на федеральном уровне.

В настоящее время в Московской области зарегистрировано 27 проблемных объектов и около 5500  обманутых дольщиков.

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