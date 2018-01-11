Аномальное тепло обрушило спрос на новогоднюю аренду коттеджей

Почти в два раза снизидась и минимальная стоимость найма коттеджа на праздники.

Третий год подряд продолжается падение спроса на новогоднюю аренду загородных дач и коттеджей в Подмосковье, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость". При этом за год отрицательная динамика выросла в два раза – в 2017-м она составляла 10%, в 2018-м – уже 20%. В 2016 году показатель равнялся 8%.

Резкое падение спроса в этом году аналитики объясняют аномальным теплом и отсутствием снега. Загородному отдыху при такой погоде люди предпочли городские уличные фестивали.

В ноябре-декабре 2017 года минимальная стоимость найма коттеджа на праздники – с 31 декабря по 2 января – опустилась до 50-60 тысяч рублей, в то время как годом ранее показатель составлял 100 тысяч рублей.