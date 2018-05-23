Апартаменты теснят квартиры

Сейчас более половины предложения ЦАО приходится на апартаменты — 53%.

По данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга компании Est-a-Tet, на рынке первичного жилья Центрального административного округа (ЦАО) представлено 96 проектов с общим объемом предложения более 526900 кв. метров.

То есть, за последний год данный показатель снизился на 5%. Средняя цена предложения в округе составляет 567900 рублей за квадрат, что на 2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Интересно, что сейчас более половины предложения ЦАО приходится на апартаменты — 53%. А вот в первом квартале 2017 года основная часть предложения приходилась на квартиры — 56%.

"Формат квартир представлен преимущественно сегментом элитного жилья (55%). Примерно треть предложения приходится на бизнес-класс (33%). Формат апартаментов представлен в основном премиум-классом (63%), четверть предложения относится к сегменту бизнес (25%)", — резюмирует руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.