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Апартаменты в Москве покупают в основном люди моложе 35 лет

9 июля 2018 г. 290
Фото: © shutterstock.com

Порядка 70% покупателей апартаментов в столичных новостройках – молодые люди до 35 лет, подсчитали в компании "Инком-Недвижимость".

30% покупателей – граждане более старшей возрастной категории, от 36 до 60 лет.

Апартаменты нередко приобретают москвичи или резиденты иногородних и иностранных компаний в качестве дополнительной жилплощади – рядом с офисом или представительством фирмы.

Наибольшим спросом пользуются апартаменты комфорт-класса – их покупают 55% граждан. В предложении же наиболее широко представлены апартаменты бизнес-класса – 62% от всего числа. Лоты категории стандарт на рынке и вовсе не представлены.

Основной спрос на апартаменты сконцентрирован в центре – 35% от общего объема. В тройке лидеров также запад и юг Москвы.

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