Аренда однокомнатных квартир подорожала по всей стране

Аренда однокомнатных квартир подорожала в 59 регионах из 79.
Арендная ставка однокомнатных квартир в большинстве российских регионов выросла за 2017 года на 1,4%, говорится в сообщении Domofond.ru.
Средняя стоимость однушки по итогам четвертого квартала 2017 года составила в регионах 15,3 тысячи рублей.
Рост стоимости аренды отмечен в 59 регионах из 79, представленных в исследовании. Сильнее всего однушки подорожали в Республике Саха (на 14%), в Башкортостане (на 8%) и Кабардино-Балкарии (на 7,6%).
В Москве и Подмосковье ставки выросли на 4,3% и 0,5% соответственно. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составила 34,7 тысячи рублей.
Наиболее значительно подешевели съемные однушки в Калужской области (минус 5,4%), Воронежской (минус 5,2%) и Ямало-Ненецком автономном округе (минус 4,3%).
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