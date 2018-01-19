ГлавнаяЖильеАренда однокомнатных квартир подорожала по всей стране

Аренда однокомнатных квартир подорожала по всей стране

19 января 2018 г. 2261
Фото: © shutterstock.com

Аренда однокомнатных квартир подорожала в 59 регионах из 79.

Арендная ставка однокомнатных квартир в большинстве российских регионов выросла за 2017 года на 1,4%, говорится в сообщении Domofond.ru.

Средняя стоимость однушки по итогам четвертого квартала 2017 года составила в регионах 15,3 тысячи рублей.

Рост стоимости аренды отмечен в 59 регионах из 79, представленных в исследовании. Сильнее всего однушки подорожали в Республике Саха (на 14%), в Башкортостане (на 8%) и Кабардино-Балкарии (на 7,6%).

В Москве и Подмосковье ставки выросли на 4,3% и 0,5% соответственно. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составила 34,7 тысячи рублей.

Наиболее значительно подешевели съемные однушки в Калужской области (минус 5,4%), Воронежской (минус 5,2%) и Ямало-Ненецком автономном округе (минус 4,3%).

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
19 января 2018 г. 2261
Аренда однокомнатных квартир подорожала по всей стране 2261
19 января 2018 г. 1012
Греф прогнозирует рекордный год для ипотеки 1012
19 января 2018 г. 2297
Самая дешевая квартира в Москве стоит, как три квартиры в Крыму 2297
19 января 2018 г. 770
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере 770
19 января 2018 г. 916
Ввод жилья в Москве в 2017 году превысил все прогнозы 916
19 января 2018 г. 1127
Власти рассказали, почему за ЖК "Царицыно" пока не может взяться новый... 1127
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.