Аренда однушек подорожала в 45 городах России

Согласно исследованию, в первом квартале 2018 года ценники выросли в 45 городах из 69.

Стало известно, что в первом квартале нынешнего года аренда однокомнатных квартир стала дороже в среднем на 1,6%, двухкомнатных — на 2,3%, трехкомнатных – на 2%. Об этом говорится в сообщении портала "Мир квартир". Данное исследование российского рынка арены затронуло 69 городов страны.

Итак, в сегменте аренды однокомнатных квартир в первом квартале 2018 года ценники выросли в 45 городах из 69. Снижение ставок продемонстрировали 24 населенных пункта. Более чем на 7% подорожали однушки в Казани – плюс 7,6%, Пензе – плюс 7,4 и Хабаровске – плюс 7,2%.

А вот падение более чем на 5% зафиксировано в шести городах. Больше всего снизились ставки в Екатеринбурге – 7,4%, Иркутске – 7,1%, Ростове-на-Дону 6,4%, Улан-Удэ 5,8%, Подмосковье 5,5% и Челябинске - 5,4%.

Что же касается самых дорогих городов, то после Москвы (31424 руб./мес.) идут Сочи - 21386 руб./мес. и Симферополь - 21 334 руб./мес. Интересно, что Санкт-Петербург лишь на четвертом месте – 20 994 руб./мес., а замыкает пятерку дорогих городов Севастополь с показателем 19813 руб./мес.