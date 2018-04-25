ГлавнаяЖильеАренда однушек подорожала в 45 городах России

Аренда однушек подорожала в 45 городах России

25 апреля 2018 г. 583
Фото: © shutterstock

Согласно исследованию, в первом квартале 2018 года ценники выросли в 45 городах из 69.

Стало известно, что в первом квартале нынешнего года аренда однокомнатных квартир стала дороже в среднем на 1,6%, двухкомнатных — на 2,3%, трехкомнатных – на 2%. Об этом говорится в сообщении портала "Мир квартир". Данное исследование российского рынка арены затронуло 69 городов страны.

Итак, в сегменте аренды однокомнатных квартир в первом квартале 2018 года ценники выросли в 45 городах из 69. Снижение ставок продемонстрировали 24 населенных пункта. Более чем на 7% подорожали однушки в Казани – плюс 7,6%, Пензе – плюс 7,4 и Хабаровске – плюс 7,2%.

А вот падение более чем на 5% зафиксировано в шести городах. Больше всего снизились ставки в Екатеринбурге – 7,4%, Иркутске – 7,1%, Ростове-на-Дону 6,4%, Улан-Удэ 5,8%, Подмосковье 5,5% и Челябинске - 5,4%.

Что же касается самых дорогих городов, то после Москвы (31424 руб./мес.) идут Сочи - 21386 руб./мес. и Симферополь - 21 334 руб./мес. Интересно, что Санкт-Петербург лишь на четвертом месте – 20 994 руб./мес., а замыкает пятерку дорогих городов Севастополь с показателем 19813 руб./мес.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
25 апреля 2018 г. 149
Вакантность на торговых улицах Москвы вернулась к трехлетнему минимуму 149
25 апреля 2018 г. 372
Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов 372
25 апреля 2018 г. 1674
Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел 1674
25 апреля 2018 г. 648
Подешевевшая ипотека спровоцировала рост цен на квартиры в Новой Москв... 648
25 апреля 2018 г. 583
Аренда однушек подорожала в 45 городах России 583
25 апреля 2018 г. 568
Столичные власти будут сдавать в аренду территории ТПУ 568
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.