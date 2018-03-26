Аренда подмосковных дач подорожала почти вдвое

Средняя стоимость найма дач в Подмосковье выросла на 74% по сравнению с прошлым годом – с 23 тысяч рублей в месяц до 40 тысяч рублей, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Стала дороже и аренда коттеджей – цена выросла с 73 тысяч рублей до 97 тысяч.

Аналитики связывают подорожание с несколькими факторами – это снижение предложения и рост спроса. Спрос на дачи подстегнул чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Кроме того, москвичи стали чаще интересовать наймом дач на летний период. К тому же многие арендодатели, зондируя почву в начале сезона, указывают завышенные цены, оставляя пространство для торга.

В настоящее время на рынке загородной аренды Подмосковья находится 4 682 объекта. При этом на 9% сократилось количество коттеджей, дач стало меньше на 17%.

Впрочем, аналитики считают, что с наступлением хорошей погоды количество лотов вырастет: из-за снега сейчас до некоторых объектов сложно доехать на легковом транспорте, из-за чего хозяева не могут их толком подготовить к сезону, а потенциальные арендаторы – посмотреть.

Наибольший объем предложения загородного жилья в аренду представлен на Белорусском и Рижском направлениях.

У нанимателей традиционно большим спросом пользуются дома в пределах Московского большого кольца с лесом и рекой рядом, а также продуктовыми магазинами шаговой доступности. Желательно наличие бани, беседки или места для шашлыка.

В преддверии футбольного чемпионата мира арендаторы также обращают внимание на возможность добраться до места на общественном транспорте по выделенной полосе. Арендаторы из числа футбольных болельщиков в основном рассматривают варианты коттеджей и таунхаусов со ставкой в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей в месяц.