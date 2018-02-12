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Аренда в феврале: самая дешевая квартира в Москве сдается за 20 тысяч рублей

12 февраля 2018 г. 582
Фото: © shutterstock.com

Минимальная ставка аренды квартиры в Москве в феврале составляет 20 тысяч рублей, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость".

За 20 тысяч можно снять однокомнатную квартиру без мебели и косметического ремонта в 15 минутах транспортом от метро "Пражская".

Второе место в февральском топе самых дешевых предложений у однушки в 5 минутах езды от станции метро "Выхино" – она сдается за 23 тысячи рублей. В квартире выполнен ремонт, сдается жилье с современной мебелью.

На третьем месте однокомнатная квартира в 10 минутах ходьбы от станции метро "Свиблово". Она сдается также за 23 тысячи рублей, в квартире имеется вся необходимая мебель и бытовая техника.

Однокомнатная квартира в 10 минутах пешком от метро "Марьино" за 24 тысячи рублей в месяц располагается на четвертом месте. На пятом – однушка также за 24 тысячи в 10 минутах ходьбы от станции метро "Улица Горчакова".

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