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Аренда в подмосковных сателлитах: дорого в Мытищах, дешево в Лыткарино

12 февраля 2018 г. 487
Фото: © shutterstock.com

Аналитики портала "Мир квартир" определили средние ставки аренды в 15 городах Подмосковья, расположенных не далее 15 км от МКАД.

Самые дорогие однушки в городах-сателлитах оказались в Мытищах – средняя ставка аренды в этом подмосковном городе составила 21 693 рубля в месяц. Чуть меньше стоит аренда в Красногорске – 21 504 рубля. Третье место по дороговизне, несмотря на наличие станции метро, занимают Котельники – в среднем аренда однокомнатной квартиры там обойдется в 20 910 рублей в месяц.

На четвертой позиции Химки (20 881 рубль в месяц), на пятой – Королев (18 945 рублей).

Самые дешевые однокомнатные квартиры сдаются в Лыткарино (16 145 рублей в месяц) и Домодедово (16 260 рублей в месяц). Чудь дороже аренда однушки обойдется в Подольске (16 840 рублей в месяц), Реутове (16 916 рублей) и Видном (16 983 рубля).

Из 15 городов, попавших в исследование, аренда подорожала в 9, в 6 стала доступней. Цены выросли в Мытищах, Видном, Химках, Королеве и Лобне. Подешевели квартиры в Лыткарино, Одинцово, Котельниках, Балашихе и Красногорске.

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