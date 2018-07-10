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Аренда загородных домов становится все дешевле

10 июля 2018 г. 262
Фото: © shutterstock.com

Съемные дома вдоль основных подмосковных магистралей подешевели летом на 1,4% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Однако на 8 шоссе аренда домов стала дороже. Так, на Можайском дома выросли в цене на 4,7%, на Дмитровском – на 2,5%, на Новой Риге – на 2,1%, на Можайке – на 2%, на Симферопольском шоссе – на 1,6%.

Сильнее всего цены просели на Щелковском шоссе – минус 5,2%. Алтуфьевское шоссе подешевело на 4,2%, Ярославское на 4,3%, Носовихинское на 4,2%, Волоколамское – на 3,9%.

Средняя стоимость аренды домов в Подмосковье составила 101,8 тысячи рублей в месяц.

Самой дорогой по-прежнему является Рублевка – средине ставки там составляют 291,8 тысячи рублей за месяц аренды. На втором месте по дороговизне Алтуфьевское шоссе – 194,6 тысячи рублей, на третьем – Новорижское шоссе со средним показателем 134,4 тысячи рублей.

Самые бюджетные дома расположены на Новорязанском направлении, там средняя ставка составила 58,8 тысячи рублей в месяц. Недорого арендовать дом можно также на Носовихинском шоссе – 59,3 тысячи рублей и на Щелковском – 59,5 тысячи рублей в месяц.

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