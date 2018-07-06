Автору победного гола в ворота Хорватии подарят квартиру в Севастополе

Игрок российской сборной, забивший победный гол в ворота Ховратии, получит в подарок квартиру в Севастополе – об этом заявил глава местной компании-застройщика.

Матч состоится 7 июля в 21:00 на сочинском стадионе "Фишт", Вести.Ru будут вести прямую трансляцию.

Девелопер сообщил, что автору победного гола достанется квартира в новом жилом комплексе, пишет крымский портал "Информер".

1 июля Россия в серии послематчевых пенальти обыграла команду из Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Накануне власти Казани обещали подарить недвижимость игорку сборной Бразилии Неймару, если он забьет три гола в ворота сборной Бельгии.