Автору победного гола в ворота Хорватии подарят квартиру в Севастополе

Игрок российской сборной, забивший победный гол в ворота Ховратии, получит в подарок квартиру в Севастополе – об этом заявил глава местной компании-застройщика.
Матч состоится 7 июля в 21:00 на сочинском стадионе "Фишт", Вести.Ru будут вести прямую трансляцию.
Девелопер сообщил, что автору победного гола достанется квартира в новом жилом комплексе, пишет крымский портал "Информер".
1 июля Россия в серии послематчевых пенальти обыграла команду из Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
Накануне власти Казани обещали подарить недвижимость игорку сборной Бразилии Неймару, если он забьет три гола в ворота сборной Бельгии.
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