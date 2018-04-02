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Бабушка Дмитрия Дюжева отказалась от новой квартиры и осталась в старом доме

2 апреля 2018 г. 1589
Фото: © Global Look Press

Бабушка знаменитого актера живет в частном домике в Астрахани и не хочет переезжать в квартиру со всеми удобствами. 

Бабушка актера Дмитрия Дюжева показала в эфире НТВ, в каких условиях она живет. Звездный внук купил Тамаре Петровне новую квартиру, но пенсионерка отказывается переезжать туда из своего старого дома – говорит, прикипела. "Своими силами строилась, ссуду брала, и мне жалко все это", - делится женщина.

Дюжев установил в домике кондиционер, приобрел телевизор. Сам тоже приезжает, но, как рассказывает бабушка, не так часто, как ей хотелось бы.

Тамара Петровна живет в Астрахани. За огородом следить у нее уже нет сил, к тому же она чуть не стала жертвой грабителей.

Сам же актер уверяет, что навещает свою бабушку и не забывает о ней.

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