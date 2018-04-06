Банкротство застройщика ЖК "Царицыно" позволит достроить ЖК за счет города

Кандидатуру нового застройщика должен согласовать Минстрой РФ. "У нас уже есть принципиальное согласие Минстроя на то, чтобы таким застройщиком стала городская организация", - приводятся в сообщении слова главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Кредитора компании, которые не заявили требования в рамках процедуры наблюдения, вправе это сделать в течение двух месяцев с даты официальной публикации о признании МХК банкротом. Дольщикам нужно войти в реестр требований на жилые помещения или же в реестр денежных требований, если договоры заключались на нежилые помещения.

Арбитражный суд Москвы признал МХК банкротом 5 апреля. В компании введено конкурсное производство.