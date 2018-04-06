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Банкротство застройщика ЖК "Царицыно" позволит достроить ЖК за счет города

6 апреля 2018 г. 385

Признание судом банкротства застройщика жилого комплекса "Царицыно" – ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МХК) – позволит передать проект новому застройщику и достроить жилье за счет бюджета Москвы, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Кандидатуру нового застройщика должен согласовать Минстрой РФ. "У нас уже есть принципиальное согласие Минстроя на то, чтобы таким застройщиком стала городская организация", - приводятся в сообщении слова главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Кредитора компании, которые не заявили требования в рамках процедуры наблюдения, вправе это сделать в течение двух месяцев с даты официальной публикации о признании МХК банкротом. Дольщикам нужно войти в реестр требований на жилые помещения или же в реестр денежных требований, если договоры заключались на нежилые помещения.

Арбитражный суд Москвы признал МХК банкротом 5 апреля. В компании введено конкурсное производство.

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