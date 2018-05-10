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Баня раздора: дочь Баталова снова будет судиться из-за дачного участка

10 мая 2018 г. 2182
Фото: © Global Look Press

Дочь Алексея Баталова Мария снова решила обратиться в суд – иск связан с дачным участком, из-за которого семья актера уже спорила с соседом.

Алексей Баталов, скончавшийся в прошлом году, несколько лет спорил из-за части дачного участка. Его сосед Вадим Эльгарт решил построить баню и попросил артиста подписать документы, позже выяснилось, что это бумаги на передачу земли. Однако земля уже давно принадлежала младшей дочери актера, и его доверенность была незаконной. Семья Баталова суд в итоге выиграла, однако дело не получило логического завершения, пишет "Комсомольская правда".

Друг семьи артиста Михаил Цивин рассказал, что адвокаты готовятся подать новый иск, поскольку "прежнее решение суда было половинчатым".

"Чтобы снести баньку, восстановить забор, благоустроить участок, вдове Алексея Владимировича пришлось бы заплатить полтора миллиона рублей", - пояснил он.

Сосед же, Вадим Эльгарт, уверяет, что у него нет денег на снос бани. Свою дачу он переоформил на дочь, которая находится за рубежом. И семья Баталовых снова идет в суд, чтобы восстановить справедливость.

"Через суд будем добиваться ареста соседской дачи, как обеспечительной меры. Может быть, тогда дело сдвинется с мертвой точки", - заявил Цивин.

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