"Белый берег" Испании: меняем двушку в Москве на жизнь на Коста-Бланке

Цены в этом курортном месте порадуют любого москвича. А возможность зарабатывать на аренде квартиры, купленной в ипотеку, не оставит равнодушным даже строгого скептика.

Испания, пожалуй, одна из самых колоритных стран Европы. Родина корриды и фламенко, край хамона и вин, страна, подарившая миру Пабло Пикассо и Сальвадора Дали… - дифирамбы Испании можно петь бесконечно.

Если вы недавно продали двушку в Москве, заработав 10 млн. рублей, можете, не раздумывая лететь в Испанию – рынок недвижимости сейчас на подъеме и с таким бюджетом можно найти множество приятных вариантов. Быстрее всего недвижимость дорожает в Барселоне, Мадриде, на Балеарских и Канарских островах и на Коста-Бланке, о которой и пойдет речь.

Осторожно! При подготовке материала сотрудники редакции сами с трудом сдержались от переезда на Коста-Бланку!

ПРОДАЕТСЯ ТО, ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОСТРОЕНО

Тяжелое время кризисных 2008-2012 годов миновало испанский рынок недвижимости. По данным местного ЦБ, экономика страны в прошлом году выросла на 3,1%, а вместе с ней и рынок недвижимости.

По данным Евростата, квартиры в стране подорожали на 6,7%. Однако покупателей рост цен не смущает – продажи продолжают расти и в ноябре подскочили на 21%. А судя по тому, что за год было выдано 68 тыс. новых лицензий на строительство, рыночная активность лишь повысится.

"Число сделок и стоимость недвижимости растет примерно на 10% каждый год, причем спрос опережает предложение. В некоторых районах Коста-Бланки уже наполовину распроданы квартиры в новостройке, которая будет вводиться только в 2020 году", - рассказывает директор по продажам Alicante-House Сергей Рудаков.

Спрос растет, в том числе, за счет иностранных клиентов, на которых приходится около трети сделок, говорит исполнительный директор Alicante-House Хавьер Кабрера. Чаще других местной недвижимостью интересуются англичане, немцы и шведы.

Русскоговорящие покупатели есть, но их немного – порядка 1%. При этом, россияне, желая обзавестись квадратными метрами на Коста-Бланке, хотят все сразу и недорого. Самый распространенный запрос – перспективная недвижимость для сдачи в аренду за 50-60 тыс. евро.

Такое предложение действительно есть. Чаще всего по такой цене предлагаются квартиры в каком-либо из старых районов, построенных коридорным способом – на фронт фасада выходит только зал. Такое жилье очень часто отличается маленькими кухнями и большими потребностями в ремонте.

Объективно, подходящую для сдачи в аренду недвижимость можно приобрести от 100 тыс. евро. Бюджет московской "двушки" (порядка 143 тыс. евро) является комфортной суммой для покупки жилья, отмечает Сергей Рудаков. Например, за 120 тыс. евро можно купить трехспальные апартаменты, с парковочным местом и бассейном. Если повезет, то и с видом на море.

При этом, нужно понимать, что цены указаны без учета налога на недвижимость, который составляет 10%. Плюс необходимо учитывать расходы, связанные с оформлением сделки. Зато приятным бонусом будет то, что услуги агентств оплачивает продавец.

ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА АРЕНДЫ

Одна из причин популярности испанской недвижимости – возможность заработать на аренде. В октябре прошлого года Испанию посетило рекордные 77,8 млн. туристов, свидетельствуют данные INE. Кроме того, Испания предлагает хорошие условия кредитования – ипотеку может получить иностранец при наличии первоначального взноса в 40-50%.

"Кредит можно взять от 2,5% годовых. Если учесть, что растут цены на квартиры, и арендные ставки, то доходность от покупки жилья составит 5-7% в валюте после уплаты всех налогов. - отмечает директор по продажам Alicante-House.

При этом, приобретая квартиру под аренду, нужно четко понимать, как вы ее планируете сдавать – краткосрочно или долгосрочно. Так как цена входного билета и расходы будут разные, предупреждает риэлтор.

Например, для долгосрочной аренды не так важно, чтобы квартира была рядом с морем. Такое жилье можно найти за 50-70 тыс. евро и сдавать его за 400 евро в месяц.

Ставки при краткосрочной аренде могут доходить до 100-120 евро в день, но заплатить за нее придется 100-120 тыс. евро, плюс коммунальные расходы остаются на собственнике, и такой арендой надо управлять.

В итоге доходность от сдачи в аренду посуточно и длительно может быть примерно одинаковой.

Еще один плюс к высокой арендной доходности – возможность получить вид на жительство (ВНЖ). Правда, для этого в испанскую недвижимость нужно вложить – полмиллиона евро (35 млн. рублей).

ИЗМЕРЯЕМ СПАЛЬНЯМИ, А НЕ КОМНАТАМИ

В Испании недвижимость меряют не комнатами, а спальнями. Двух спальные апартаменты в Испании – это две спальни и гостиная, плюс кухня и одна-две ванные комнаты.

"Первичка" и "вторичка" в Испании могут не различаться в цене. При этом, новостройки идут всегда с ремонтом и укомплектованы кухней, оборудованы все ванные комнаты. Поэтому деньги тратить на ремонт не придется. Остается повесить занавески, купить мебель и расставить светильники.

Хорошей новостью для тех, кто собирается покупать недвижимость на "первичке" станет то, что в Испании нельзя стать обманутым дольщиком. Девелоперы работают через проектное финансирование и банк никогда не будет кредитовать застройщика если не будет уверен, что жилье будет сдано в срок в рамках сметы.

Покупая вторичное жилье, особенно до 100 тыс. евро, скорее всего, нужно будет вложиться в ремонт. Зато от прошлых жильцов вам достанется мебель – испанцы практически никогда не забирают свою мебель.

ТАНХАУС НА ПОБЕРЕЖЬЕ ВЕЧНОГО ЛЕТА ВЗАМЕН ДВУШКИ В МОСКВЕ

Коста-Бланка - один из главных туристических центров страны, рекордсмен Испании по количеству Голубых флагов, 200-километровая зона белых песков и вечного лета - здесь 305 солнечных дней в году.

С бюджетом московской двушки здесь можно присмотреть множество вариантов. Например, в Аликанте за хорошее жилье в городе в среднем придется заплатить 2 тыс. евро за кв. м. Можно найти варианты и 800-1000 евро.

По данным Alicante-House, квартиру с тремя спальнями площадью 116 кв. м. в районе Кампоамор можно купить за 119 тыс. евро (8,3 млн. рублей), до моря - 1 км. Есть и более бюджетный вариант – квартира с тремя спальнями в 108 кв. м. в районе Альтозано 75 тыс. евро (5,2 млн. рублей), но до моря уже 3 км.

Жилье в строящемся ЖК обойдется дороже. Так, квартира с двумя спальнями (площадь 82 кв. м.) на Плайя Сан Хуан – одном из самых престижных мест в Аликанте предлагают от 177 тыс. евро (12,3 млн. рублей). За бюджет двушки выходит, но зато до моря рукой подать.

Плюсом к квартире в Аликанте станет отличное расположение города. Три часа на пароме и машине – и вы уже на Ибице, 2,5 часа скоростного поезда - и вы в Мадриде. Кроме этого, местная кухня не оставит равнодушным ни одного гурмана. Не меньше порадуют и цены. Полноценный ужин с вином на четверых в местном ресторане обойдется в 50-60 евро.

Если уехать в сторону Орихуэла Косты, то по цене московской двушки можно купить танхаус или двухэтажные апартаменты рядом с морем.