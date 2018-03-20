ГлавнаяЖильеБеременная Лобода поселилась на вилле в Лос-Анджелесе

Беременная Лобода поселилась на вилле в Лос-Анджелесе

20 марта 2018 г. 6079
Фото: © Global Look Press

Певица Светлана Лобода, которая в мае планирует родить второго ребенка, улетела в США.

Артистка поселилась на шикарной вилле с бассейном в престижном районе Лос-Анджелеса, где средняя аренда подобного жилья обойдется в 800 тысяч рублей в неделю, пишет Teleprogramma.pro.

Впрочем, певица даже в декрете собирается работать и записывать новый альбом, но все же большую часть времени звезда собирается проводить у океана.

Сообщается, что рожать 35-летняя певица собирается во втором по величине госпитале США Cedars-Sinai Medical Center. В этом медучреждении рожали Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс, а из наших соотечественниц – Светлана Хоркина, Алсу и Анна Седокова. Стоимость родов в клинике, где роженицам предоставляют большую палату, личную помощницу и ресторанное меню, обходится в 2,5-3 миллиона рублей.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
20 марта 2018 г. 240
Московская семья будет копить на новую квартиру 9 лет и 6 месяцев 240
20 марта 2018 г. 266
В Подмосковье в реестр обманутых дольщиков можно попасть онлайн 266
20 марта 2018 г. 6079
Беременная Лобода поселилась на вилле в Лос-Анджелесе 6079
20 марта 2018 г. 540
Эксперты подсчитали, сколько элитного жилья можно купить в Москве на 1... 540
20 марта 2018 г. 804
От чего можно застраховать квартиру 804
20 марта 2018 г. 730
Определены темы выступления спикеров круглого стола "Вести. Недвижимос... 730
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.