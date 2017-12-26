Бессрочная и бесплатная приватизация — пустячок, а приятно

Бессрочная и бесплатная приватизация — это позитивный для рынка шаг властей, так как обычно эту процедуру проводят именно для того, чтобы продать квартиру и приобрести новое жилье.

2017 год ознаменовался введением бессрочной бесплатной приватизации. То есть, теперь можно бесплатно приватизировать жилье хоть через год, хоть через два, хоть через 20 лет. Возникает закономерный вопрос — а это новшество как-то отразится на российском рынке недвижимости? Эксперты специально для "Вести.Недвижимость" ответили на этот вопрос, а также поделились мнением — к чему это привело.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что введение бессрочной бесплатной приватизации ослабило нервное состояние людей, потому что с 2007 года они находились в постоянном страхе "не успеть". В основном волновались те, кому квартиру вот-вот должны были предоставить, либо они стояли на очереди или участвовали в социальных программах расселения многодетных семей.

Ну, а теперь, по мнению эксперта, вопросы о том, как приватизировать квартиру, звучат все меньше и меньше. Многие отмечают следующие плюсы в отсутствии приватизации — нет необходимости платить за капитальный ремонт, кто-то считает, что если квартира находится не в собственности, то меньше шанс стать жертвой мошенников.

В свою очередь, председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова замечает, что решение об отмене бесплатной приватизации за 10 лет, что прошли с момента принятия нового Жилищного кодекса, откладывалась пять раз. Причины были разные – то из-за очередников, то из-за новых граждан России — крымчан.

Приватизацию продлевали исключительно для того, чтобы стимулировать граждан взять на себя бремя содержания жилья и повысить собираемость налога на имущество за счет новых собственников недвижимости. Но вскоре стало понятно, что все кто хотел и мог это сделать, уже давно это сделали - за 25 лет гражданами России было приватизировано 30,5 млн единиц жилья (или 93% от всего жилого фонда страны), и всего 500 тысяч квартир остаются неприватизированными, причем больше половины из этого объема – аварийное жилье. И вполне логично, что российские власти решили сделать бесплатную приватизацию бессрочной.

"Ожидать в этой связи каких-либо изменений на рынке недвижимости не стоило, и их не случилось. Дело в том, что объем приватизированного жилья в принципе уже достиг своего пика, соответственно, все те квартиры, которые представляют какой-либо коммерческий интерес, уже и так вовлечены в оборот, а неликвид (который как раз и составляет большую часть неприватизированного объема) существенного интереса не представляет. К тому же сделки по продаже некоторых подобных объектов, например, коммунальных квартир, сопряжены с массой сложностей. И риелторы скорее посоветуют клиенту выбрать другой объект, чем вовлекаться в проблемы", — говорит Ирина Доброхотова.

Управляющий партнер компании "Метриум Групп" Мария Литинецкая убеждена, что бесплатная приватизация не оказывает значительного влияния на рынок жилой недвижимости. Ведь большая часть государственных квартир уже была приватизирована в предыдущие годы — всего около 30% от всего жилого фонда страны. А в той же Москве граждане получили в личную собственность 89% всех квартир, подлежащих приватизации. Соответственно, даже если возможность получить от государства бесплатную квартиру снимает необходимость приобретать новую, такое решение давно приняло большинство людей.

"Кроме того, в числе квартиросъемщиков остаются, как правило, не самые платежеспособные слои населения, которые едва ли составляют значимую покупательскую аудиторию для первичного рынка жилья. Полагаю, что бессрочная и бесплатная приватизация — это позитивный для рынка шаг властей, так как обычно эту процедуру проводят именно для того, чтобы продать квартиру и приобрести новое жилье", — резюмирует Мария Литинецкая.