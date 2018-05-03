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Без ремонта дешевле: в Подмосковье почти не продаются квартиры с отделкой

3 мая 2018 г. 737

Более 70% покупателей новостроек в Московской области предпочитают для экономии брать лоты без отделки. Покупатели квартир в Москве, руководствуясь этим же мотивом, делают абсолютно противоположный выбор.

Покупатели жилья в Московской области не проявляют интереса к покупке жилья с отделкой от застройщика. По оценкам аналитиков "Инком-Недвижимость", наличие ремонта важно лишь для 28% покупателей.

Оставшиеся 72% покупок – квартиры без отделки. И местные девелоперы охотно идут на встречу потребностям клиентов. 78% выставленных на продажу новостроек не предполагают ремонта. Такая опция включена лишь в 22% новостроек.

Для сравнения, столичные девелоперы и покупатели придерживаются абсолютно противоположной стратегии. Например, в Новой Москве предложения жилья с отделкой выросло за три года с 5% до 46%. По данным ЦИАН, в абсолютных значениях число проданных квартир с отделкой в Москве выросло в 8 раз: с 2,4 тыс. сделок в 2015 году до 19 тыс. в прошлом году. 

"Для одних покупка квартиры с отделкой – это возможность побыстрее въехать в новое жилье, для других – возможность сэкономить. Застройщик может покупать строительные материалы по оптовым ценам, следовательно, отделочные работы обходятся также дешевле", - поясняла генеральный директор компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина.

Противоположное поведение жителей двух соседних локаций объясняется тем, что они дают противоположные ответы на один вопрос: "Смогу ли я провести ремонт дешевле, чем его проведения подрядчик, который работает на строительную компанию?". Жители области, судя по статистике, дают утвердительный ответ.

По наблюдениям девелоперов, многие потребители склонны с недоверием и настороженностью относиться к предложению с готовым типовым ремонтом, считая, что личный выбор и контроль приобретения отделочных материалов и проведения работ позволит сэкономить. Хотя практика показывает, что ожидания и реальность в данном случае могут очень разниться, скептичен руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

"Цена зависит от многих факторов, таких как габариты квартиры, класс отделочных материалов, категория ремонта. В среднем разница стоимости квартиры уровня "стандарт" с отделкой и без нее составляет 10 тыс. рублей за 1 кв. м. Поскольку в Подмосковье ценовая чувствительность покупателей выше, чем в столице, областные проекты с жильем без отделки превалируют – как в составе спроса, так и в составе предложения. При этом немногие покупатели учитывают, что самостоятельное проведение ремонта в итоге обойдется им существенно дороже, нежели отделка от застройщика", - резюмирует эксперт.

Предложение квартир без отделки действительно превалирует над квартирами с отделкой, но говорить о тотальном доминировании не стоит, отмечают эксперты Ассоциации застройщиков Московской области.

По данным аналитиков Ассоциации, в первом квартале 2018 года в общем объеме сделок треть приходится на квартиры с отделкой.

Схожую статистику наблюдают и в ФСК "Лидер": соотношение квартир с отделкой и без в их подмосковных проектах равно 25% на 75%.

Впрочем, помимо пониженного спроса на квартиры с отделкой, в области в отличие от столичного региона по-прежнему сохраняется огромный спрос на жилье стандарт-класса. На квартиры такого типа приходилось 55% спроса, в то время как на комфорт-класс – 38%. Доля бизнес-класса и вовсе оказалась небольшой и составила лишь 6%.

В Москве предложение стандарт-класса в последнее время стагнирует. Девелоперы не слишком заинтересованы в работе в этом сегменте рынка и предпочитают делать ставку на проекты комфорт- и бизнес-класса.

В Москве платежеспособность выше и покупатели могут позволить себе увеличение бюджета для приобретения жилья с более высокими качественными характеристиками, то в Подмосковье основной критерий выбора – ценовая доступность, поясняют в "Инком-Недвижимость".

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