Бизнес-класс по цене "стандарт": ТОП-5 недорогих ЖК

Даже в топовом сегменте рынка недвижимости можно приобрести квартиру за небольшие деньги.

Самое идеальное решение квартирного вопроса практически для любого россиянина - квартира в новостройке бизнес-класса. Такой формат жилья, пожалуй, можно назвать мечтой почти любого обывателя. И есть хорошие новости: продолжающийся строительный бум в столице привел к тому, что ради привлечения покупателей застройщики по-прежнему готовы идти на огромные скидки. Оказывается, на рынке уже можно найти ЖК бизнес-класса, стоимость которых сопоставима с комфорт-классом. Сразу пять примеров таких ЖК в нашей галерее.

№1 рейтинга: ЖК "Триколор"

Девелопер: Capital Group

Минимальная стоимость кв. метра: 143,6 тыс. рублей

В составе комплекса три жилых корпуса. Две башни имеют по 58 этажей, а высота еще одного корпуса составляет — 38 этажей. Также имеется еще одно восьмиэтажное здание, где продаются исключительно апартаменты.

№2 рейтинга: ЖК "Крылатский"

Девелопер: "Бэкстон"

Минимальная стоимость кв. метра: 148,7 тыс. рублей

Главное преимущество этого ЖК заключается в том, что он расположен в живописном и экологически чистом районе Москвы. Рядом находится парк Москворецкий, а инфраструктура района тоже является преимущество. В данном ЖК есть еще трехуровневый подземный паркинг.

№3 рейтинга: ЖК "Символ"

Девелопер: "Донстрой"

Минимальная стоимость кв. метра: 149,9 тыс. рублей

Один из главных козырей данного жилого комплекса — близость от центра города и многих магистралей. Также надо обратить внимание на развитую инфраструктуру. И еще один момент — концепция проекта была разработана британскими бюро UHA London и LDA Design.

№4 рейтинга: ЖК "Лобачевский"

Девелопер: "Бэкстон"

Минимальная стоимость кв. метра: 153 тыс. рублей

Здесь сделали акцент на безопасности. Здесь не только "живая" охрана и огороженная территория, но также и круглосуточное видеонаблюдение. В ЖК осуществляется концепция "двор без машин". Еще одна "фишка" — независимый источник бесперебойного электроснабжения.

№5 рейтинга: ЖК "Маяковский"

Девелопер: Tekta Group

Минимальная стоимость кв. метра: 154,6 тыс. рублей

В состав жилого комплекса входят три 36-этажные башни монолитного типа. Вместе с жилыми зданиями в рамках проекта будет построен детский сад и фитнес-центр с бассейном. Первые этажи будут переданы под коммерческую инфраструктуру.