ГлавнаяЖильеБизнес-класс по цене "стандарт": ТОП-5 недорогих ЖК

Бизнес-класс по цене "стандарт": ТОП-5 недорогих ЖК

11 апреля 2018 г. Георгий Трушин 387
Фото: © shutterstock

Даже в топовом сегменте рынка недвижимости можно приобрести квартиру за небольшие деньги.

Самое идеальное решение квартирного вопроса практически для любого россиянина - квартира в новостройке бизнес-класса. Такой формат жилья, пожалуй, можно назвать мечтой почти любого обывателя. И есть хорошие новости: продолжающийся строительный бум в столице привел к тому, что ради привлечения покупателей застройщики по-прежнему готовы идти на огромные скидки. Оказывается, на рынке уже можно найти ЖК бизнес-класса, стоимость которых сопоставима с комфорт-классом. Сразу пять примеров таких ЖК в нашей галерее.

№1 рейтинга: ЖК "Триколор"

Девелопер: Capital Group

Минимальная стоимость кв. метра: 143,6 тыс. рублей

В составе комплекса три жилых корпуса. Две башни имеют по 58 этажей, а высота еще одного корпуса составляет — 38 этажей. Также имеется еще одно восьмиэтажное здание, где продаются исключительно апартаменты.

№2 рейтинга: ЖК "Крылатский"

Девелопер: "Бэкстон"

Минимальная стоимость кв. метра: 148,7 тыс. рублей

Главное преимущество этого ЖК заключается в том, что он расположен в живописном и экологически чистом районе Москвы. Рядом находится парк Москворецкий, а инфраструктура района тоже является преимущество. В данном ЖК есть еще трехуровневый подземный паркинг.

№3 рейтинга: ЖК "Символ"

Девелопер: "Донстрой"

Минимальная стоимость кв. метра: 149,9 тыс. рублей

Один из главных козырей данного жилого комплекса — близость от центра города и многих магистралей. Также надо обратить внимание на развитую инфраструктуру. И еще один момент — концепция проекта была разработана британскими бюро UHA London и LDA Design.

№4 рейтинга: ЖК "Лобачевский"

Девелопер: "Бэкстон"

Минимальная стоимость кв. метра: 153 тыс. рублей

Здесь сделали акцент на безопасности. Здесь не только "живая" охрана и огороженная территория, но также и круглосуточное видеонаблюдение. В ЖК осуществляется концепция "двор без машин". Еще одна "фишка" — независимый источник бесперебойного электроснабжения. 

№5 рейтинга: ЖК "Маяковский"

Девелопер: Tekta Group

Минимальная стоимость кв. метра: 154,6 тыс. рублей

В состав жилого комплекса входят три 36-этажные башни монолитного типа. Вместе с жилыми зданиями в рамках проекта будет построен детский сад и фитнес-центр с бассейном. Первые этажи будут переданы под коммерческую инфраструктуру.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
11 апреля 2018 г. 297
Цена квадратного метра на вторичке снизилась на 1,4% 297
11 апреля 2018 г. 387
Бизнес-класс по цене "стандарт": ТОП-5 недорогих ЖК 387
11 апреля 2018 г. 436
В Новой Москве появится база для ремонта снегоуборочной техники 436
11 апреля 2018 г. 649
Стандарт-класс вырос в ЮВАО на 20,7% 649
11 апреля 2018 г. 698
48% московских ЖК относятся к точечной застройке 698
11 апреля 2018 г. 882
Правительство обязало ЖКХ быть прозрачнее 882
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.