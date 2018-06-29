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Бизнес-класс: спрос падает

29 июня 2018 г. Георгий Трушин 475
Фото: © shutterstock

За последние месяцы новые проекты на рынок не выходили. Однако изменение структуры предложения повлияло на средний уровень цен в новостройках.

Недвижимость бизнес-класса на российском рынке недвижимости переживает не самые лучшие времена. Главная тенденция последних лет — это большое количество предложения при сравнительно небольшом спросе. По данным экспертов компании "Инком-Недвижимость", если пять лет назад предложение и спрос в сегменте бизнес было примерно поровну, то теперь предложение превышает спрос приблизительно на 40%. То же самое происходит и премиум-классе.

Специалисты Департамента консалтинга компании "БЕСТ-Новострой" замечают, что за последние месяцы новые проекты на рынок не выходили. Однако изменение структуры предложения повлияло на средний уровень цен в новостройках.

Так, на фоне отсутствия нового предложения, когда застройщики выжидают и искусственно придерживают новые проекты, объем экспонируемых квартир по итогам апреля снизился на 3%. В настоящее время он составляет 17701 лот.

Если же говорить о площади экспозиции, которая выражена в квадратных метрах, то за последние месяцы она тоже сократилась — на 2% и теперь составляет 1441158 кв. метров. Данный объем был представлен в рамках 249 корпусов в 116 реализуемых проектах бизнес- и премиум-класса.

Благодаря росту цен в отдельных проектах премиум-класса, а также за счет изменения структуры предложения в данном сегменте средняя цена 1 кв. метра выросла в течение апреля на 4% – до 491,9 тыс. руб.

Тем не менее, в новостройках бизнес-класса также зафиксирована положительная ценовая динамика, рост показателя средней цены 1 кв. метра по итогам апреля составил 1%, средняя цена предложения – 229,7 тыс. рублей.

Вместе с тем в каждом из рассматриваемых сегментов увеличились средние бюджеты квартир — сразу на 2%. В ценовом выражении это составляет 54,8 млн рублей в премиум-классе и около 18 млн рублей в бизнес-классе.

Очень важно отметить, что среди выходящих на рынок проектов растет количество жилых комплексов высотного строительства, достигающих 40-70 этажей. Так, по данным аналитической IT-платформы bnMAP.pro, в настоящее время в Москве ведутся продажи квартир в 16 корпусах в рамках 9 жилых проектов высотностью 40 этажей и более. Годом ранее жилье такого типа было представлено только в 6 корпусах в рамках 4 жилых комплексов.

Эксперты "БЕСТ-Новострой" замечают, что в условиях сохранения высокого уровня покупательской активности на рынке структура спроса изменилась в сторону увеличения доли сделок с однокомнатными квартирами – до 33% от общего объема спроса.

Вместе с тем спрос на многокомнатные квартиры снизился до 6% от общего количества сделок. При этом по-прежнему наиболее востребованными остаются двухкомнатные квартиры, в апреле составившие 36% спроса.

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