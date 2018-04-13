ГлавнаяЖильеБизнес-класс против массового сегмента: предложение сравнялось

Бизнес-класс против массового сегмента: предложение сравнялось

13 апреля 2018 г. Георгий Трушин 647

Это знаменательное событие для отечественного рынка недвижимости случилось впервые с 2014 года.

На российском рынке недвижимость в последнее время возникла и оформилась новая тенденция. Дело в том, что по итогам первого квартала нынешнего года объем предложения в московских новостройках бизнес-класса впервые с 2014 года сравнялся с количеством квартир, представленных в жилых комплексах массового сегмента.

И это удивительная статистика. Ведь, как утверждают эксперты компании "Метриум", еще год назад рынок новостроек стандарт- и комфорт-класса превосходил по своему объему бизнес-класс на 53%. Однако потом этот разрыв начал стремительно сокращаться, что и привело, в итоге, к равенству.

В настоящее время на рынке новостроек бизнес-класса Москвы было представлено порядка 17000 квартир, а объем предложения в массовых сегментах составил 17800 лотов. Необходимо заметить, что в последний раз паритет между этими двумя крупнейшими секторами первичного рынка жилья наблюдался в IV квартале 2014 года.

Потом на рынке начался кризис, и покупатели переориентировались на более дешевые сегменты. Максимальный разрыв между массовыми сегменами и бизнес-классом был достигнут в IV квартале 2016 года – тогда разница составила 65%.

А вот в прошлом году наметилась обратная тенденция, темпы прироста предложения в массовом сегменте стали замедляться, а в бизнес-классе – ускоряться. И, в итоге, в первом квартале 2018 года разрыв между сегментами был практически ликвидирован.

Если говорить о ценах, то, согласно данным аналитиков "Метриум", в первом квартале 2018 года средняя стоимость первичного жилья бизнес-класса в Москве достигла 225,5 тыс. рублей за кв. метр. Это на 3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. А вот в массовом сегменте средняя стоимость кв. метра составила 151,8 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Генеральный директор TEKTA GROUP Роман Сычев замечает, что в столице наблюдается очень высокая девелоперская активность. Именно по этой причине в бизнес-классе сейчас на рынок выходят крупные жилые комплексы, насчитывающие 1,5 млн кв. м..

"Таким образом, старт одного такого проекта может заметно поменять расстановку сил. Однако не следует забывать, что продолжается освоение промышленных зон, где преимущественно возводятся новостройки массового сегмента", - говорит эксперт.

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая замечает, что в бизнес-классе за исключением некоторых наиболее успешных проектов спрос не такой большой, но девелоперская активность не менее высокая, чем в массовом сегменте, поэтому и объем предложения возрастает.

"Таким образом мы наблюдаем оздоровление данного сегмента рынка, в то время как в бизнес-классе растут риски затоваренности. Соответственно, такое положение дел создает разные предпосылки для ценовой динамики, то есть в массовом сегменте рост цен может начаться гораздо раньше, чем в бизнес-классе", - резюмирует Литинецкая.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные компании:
Связанные персоны
2
Сычев Роман Александрович
Литинецкая Мария Александровна
Связанные компании
2
TEKTA GROUP
Метриум
Вам также может быть интересно
13 апреля 2018 г. 2
Москвич получил остров по программе "Дальневосточный гектар" 2
13 апреля 2018 г. 222
Минстрой обнаружил проблемные дома, не попавшие в дорожные карты 222
13 апреля 2018 г. 338
Жилье, офисы и редевелопмент: во что готов вкладываться инвестор   338
13 апреля 2018 г. 647
Бизнес-класс против массового сегмента: предложение сравнялось 647
12 апреля 2018 г. 1190
Самую дешевую элитную квартиру можно купить за 14 миллионов рублей 1190
12 апреля 2018 г. 1712
Госдума одобрила штрафы в 350 тысяч для недобросовестных УК 1712
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.