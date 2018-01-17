"Бизнес-Клуб Риелторов" обсудит важные вопросы

В течение четырех дней Форума около 40 спикеров и 900 участников будут обсуждать практические кейсы, самые последние тенденции и технологии рынка недвижимости.

С 14 по 17 марта 2018 в Большом Зале Дома Правительства Москвы (г. Москва, ул. Новый Арбат, 36/9) состоится уникальное событие — Форум "Бизнес-Клуба Риелторов 2018" (БКР Форум), которое объединит на своей площадке более 900 риелторов и специалистов рынка недвижимости со всей страны и СНГ.

В течение четырех дней Форума около 40 спикеров и 900 участников будут обсуждать практические кейсы, самые последние тенденции и технологии рынка недвижимости. В качестве примеров — только личный опыт практикующих специалистов. Это единственное в своём роде мероприятие, посвященное обсуждению насущных вопросов риэлторского рынка России и СНГ и его перестройке на новый уровень.

В качестве спикеров выступят: руководители агентств недвижимости с успешными кейсами, реальные практики и эксперты рынка, специалисты в области SMM – технологий, IT, брендинга, первые лица строительных компаний. В их списке: Ким Хынги, Александр Кузин, Павел Кочкин, Сергей Саяпин, Ярослав Панькив, Игорь Бенехис, Никита Морозов, Марсель Габдульманов и многие другие.

Мероприятие будет полезно и интересно: руководителям агентств недвижимости, риелторам, маркетологам и SMM-специалистам, экспертам, консультантам и бизнес-тренерам, а также всем тем, кто хочет встретить на одной площадке лидеров рынка недвижимости.

Помимо насыщенной официальной программы участников ожидают встречи в неформальном формате, позитивное общение, нетворкинг и возможность отдохнуть с пользой. Каждый день, после обучающей программы, будут проходить яркие вечерние мероприятия с участием звезд российской эстрады.

"Бизнес-Клуб Риелторов" — самое быстрорастущее открытое профессиональное сообщество риэлторов и специалистов рынка недвижимости России и СНГ.

Организатором Форума выступает команда RocketCon, один из лидеров в отрасли по программам пошагового обучения риэлторов и основатель "Бизнес-Клуба Риелторов".

Соорганизатор мероприятия — "Нмаркет.ПРО" (федеральная система бронирования новостроек).

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