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Больше половины квартир в Новой Москве продаются по ДДУ

21 мая 2018 г. 249
Фото: © shutterstock.com

Больше половины квартир в новостройках Новой Москвы продаются по договорам долевого участия (ДДУ), заявил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Чиновник отметил, что доля ДДУ на первичном рынке жилья Новой Москвы составляет не менее 60%.  С момента присоединения новых территорий в округе было построено 8 миллионов квадратных метров жилья, добавил Жидкин. По его словам, в основном квартиры в ТиНАО покупают люди, собирающиеся жить и работать там.

Покупатели жилья в Новой Москве, как правило, - молодые семьи. "Для них важны комфорт, экология, соцобъекты, транспортная доступность. Девелоперы реагируют на такие запросы, это касается и параметров квартир в новостройках, и ценовой политики", - пояснил Жидкин.

В этом году на присоединенных территориях планируется построить около 1,5 миллиона квадратных метров жилья, добавил он.

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