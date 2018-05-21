Больше половины квартир в Новой Москве продаются по ДДУ

Чиновник отметил, что доля ДДУ на первичном рынке жилья Новой Москвы составляет не менее 60%. С момента присоединения новых территорий в округе было построено 8 миллионов квадратных метров жилья, добавил Жидкин. По его словам, в основном квартиры в ТиНАО покупают люди, собирающиеся жить и работать там.

Покупатели жилья в Новой Москве, как правило, - молодые семьи. "Для них важны комфорт, экология, соцобъекты, транспортная доступность. Девелоперы реагируют на такие запросы, это касается и параметров квартир в новостройках, и ценовой политики", - пояснил Жидкин.

В этом году на присоединенных территориях планируется построить около 1,5 миллиона квадратных метров жилья, добавил он.