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"Больше работайте": молодая певица рассказала, как быстро погасить ипотеку

7 мая 2018 г. 271
Фото: © instagram/ritadakota

Российские певцы Рита Дакота и Влад Соколовский смогли выплатить ипотеку, которую взяли на покупку пятикомнатных апартаментов в Москве, за два года.

На своем YouTube-канале молодая певица, которая полтора года назад стала мамой, рассказала, как ей с мужем удалось быстро закрыть жилищный кредит.

О покупке просторного жилья пара задумалась еще до рождения дочери Мии, и решила взять ипотеку. Тогда супруги жили в обычной однушке. После оформления кредита, по словам Риты, семья переехала к родителям – это позволило сэкономить и на аренде жилья, и на няне.  "Если у вас есть такие варианты, ими надо пользоваться непременно", - подчеркнула певица.

Сумму кредита она предпочла сохранить в секрете, но, по ее словам, и ей, и Владу пришлось много работать.

"Мы счастливы и всем советуем: больше работайте, закрывайте ипотеки. Теперь у нас есть своя хата в Москве!" - поделилась Дакота.

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