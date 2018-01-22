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Больше всего новостроек в 2017 году продали в СВАО

22 января 2018 г. 808
Фото: © shutterstock.com

Наибольшее количество спроса при покупке новостроек в Москве пришлось на долю СВАО – 18%, говорится в исследовании компании Est-a-Tet.

Рекордсменами внутри округа стали районы Отрадное и Северный, на которые пришлись 40% и 12% спроса соответственно.

Объем предложения в СВАО по итогам года составил 396,6 тысячи квадратных метров в 35 проектах. Средняя цена – 194,9 тысячи рублей за квадратный метр, за год цена выросла на 21%.

В основном на рынке новостроек в СВАО представлены проекты комфорт-класса – 50,7%, на втором месте бизнес-класс – 48,7%.

Наибольший объем предложения представлен в Алексеевском районе (24,3% от всего предложения в округе) – на его территории реализуется несколько крупных проектов, среди которых жилой квартал "1147". Второе место по объему предложения занимает Свиблово, третье место – Бутырский район.

Самое доступное предложение реализуется в апарт-комплексе Nord в Северном: за 2 миллиона рублей там можно купить студию площадью 26 квадратных метров. В сегменте квартир самые доступные предложения представлены в ЖК "Полярная, 25" – за 3,3 миллиона рублей там продается студия с отделкой площадью 18,9 квадратного метра.

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