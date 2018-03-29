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Больше всего за 3 года жилье подешевело в Люберцах

29 марта 2018 г. 386
Фото: © shutterstock.com

Цены на жилье снижаются в большинстве подмосковных городов. В тройку лидеров попали Люберцы, Королев и Котельники.

За три последних года среди подмосковных городов сильнее всего жилье подешевело в Люберцах, говорится в исследовании компании "Миэль". Квадратный метр в этом городе с 2015 года снизился в цене на 17,2%.  За последний год падение составило 8,2%.

Заметно снизилась цена предложения и в Королеве – на 16% с апреля 2015 года, на 4,8% с марта 2017-го. На третьем месте среди самых дешевеющих городов – Котельники, где жилье за три года стало дешевле на 15,8%, а за год – на 3,6%.

Падение цен наблюдается в большинстве подмосковных городов. По словам специалистов, главные факторы, которые влияют на цены, - давление новостроек и общее снижение покупательской активности.

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