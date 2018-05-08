ГлавнаяЖильеБольшинство апартаментов в Москве стоят дешевле 9 миллионов

Большинство апартаментов в Москве стоят дешевле 9 миллионов

8 мая 2018 г. 195
Фото: © shutterstock.com

Доля апартаментов в столичных новостройках на сегодняшний день составляет 19,8% от всего количества квартир на первичном рынке. При этом большая часть предложения (34,2%) относится к бюджету до 9 миллионов рублей, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.

Более 23% предложения составляют апартаменты стоимостью до 25 миллионов рублей.

Всего же на сегодняшний день на рынке представлено 9,1 тысячи апартаментов в 111 проектах. С начала года вышли два новых проекта бизнес-класса: Level Павелецкая и Клубный дом Story. В премиум-сегменте открылись продажи в в Клубном доме Maison Rouge.

В классе комфорт начали продавать апартаменты в мультиформатном проекте комфорт-класса "Любовь и голуби" и апарт-отеле "Yes Ботанический сад".

Наибольший объем предложения относится к проектам с выданным разрешением на ввод в эксплуатацию — 37,1 %. На стадии внутренних работ находится 34,8 %.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
Est-a-Tet
Вам также может быть интересно
8 мая 2018 г. 195
Большинство апартаментов в Москве стоят дешевле 9 миллионов 195
8 мая 2018 г. 393
Власти пообещали, что московское метро останется самым красивым в мире 393
8 мая 2018 г. 671
Самое доступное вторичное жилье больше дешеветь не будет 671
8 мая 2018 г. 3572
Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп 3572
8 мая 2018 г. 1070
Автовокзал рядом с метро "Ховрино" построят до конца года 1070
8 мая 2018 г. 856
Самым популярным городом на 9 мая у туристов стал Петербург 856
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.