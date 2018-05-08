Большинство апартаментов в Москве стоят дешевле 9 миллионов

Доля апартаментов в столичных новостройках на сегодняшний день составляет 19,8% от всего количества квартир на первичном рынке. При этом большая часть предложения (34,2%) относится к бюджету до 9 миллионов рублей, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.

Более 23% предложения составляют апартаменты стоимостью до 25 миллионов рублей.

Всего же на сегодняшний день на рынке представлено 9,1 тысячи апартаментов в 111 проектах. С начала года вышли два новых проекта бизнес-класса: Level Павелецкая и Клубный дом Story. В премиум-сегменте открылись продажи в в Клубном доме Maison Rouge.

В классе комфорт начали продавать апартаменты в мультиформатном проекте комфорт-класса "Любовь и голуби" и апарт-отеле "Yes Ботанический сад".

Наибольший объем предложения относится к проектам с выданным разрешением на ввод в эксплуатацию — 37,1 %. На стадии внутренних работ находится 34,8 %.