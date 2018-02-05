ГлавнаяЖильеБольшинство коттеджей в Подмосковье продаются по двум направлениям

Большинство коттеджей в Подмосковье продаются по двум направлениям

5 февраля 2018 г. 1209
Фото: © shutterstock.com

Более половины предложения на загородном рынке Подмосковья находится на расстоянии 21-30 километров от МКАД.

Почти две трети всего предложения на загородном рынке Подмосковья по итогам 2017 года сосредоточено на двух направлениях: Новорижском и Киевском – по 30,8%, подсчитали аналитики компании "Метриум Групп".

При этом доля Новой Риги за год сократилась на 9,7% на фоне вымывания предложения в нескольких поселках. Доля же Киевского шоссе, напротив, выросла на 15,8% - на рынок вышел новый коттеджный поселок.

Третье место по объему предложения у Рублево-Успенского шоссе – 20,4%, далее идут Дмитровское шоссе (13,4%) и Минское (4,6%).

Более половины предложения (58,4%) расположено на удалении 21-30 километров от МКАД. Порядка трети рынка (31,7%) располагается в радиусе 11-20 километров от МКАД. На самых удаленных территориях – свыше 31 километра – находится 6,9% домовладений, в ближнем поясе – до 10 километров – всего 3%.

Средняя цена на первичном загородном рынке составила 127 980 рублей за квадратный метр – за год показатель снизился на 24%. Эксперты объясняют это выходом нового предложения по привлекательным стартовым ценам. Помимо этого в ряде существующих объектов застройщики пошли на прямое снижение цен.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
Метриум Групп
Вам также может быть интересно
5 февраля 2018 г. 1209
Большинство коттеджей в Подмосковье продаются по двум направлениям 1209
5 февраля 2018 г. 987
Реальный рост жилищного строительства показал только юг РФ 987
5 февраля 2018 г. 12350
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России 12350
5 февраля 2018 г. 934
Цены на машино-места в московских новостройках отличаются в 16 раз 934
5 февраля 2018 г. 1205
Кожуховскую линию московского метро достроят в 2019 году 1205
5 февраля 2018 г. 11589
Егор Дружинин предпочел "заячью нору" белокаменным хоромам 11589
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.