Большинство коттеджей в Подмосковье продаются по двум направлениям

Более половины предложения на загородном рынке Подмосковья находится на расстоянии 21-30 километров от МКАД.

Почти две трети всего предложения на загородном рынке Подмосковья по итогам 2017 года сосредоточено на двух направлениях: Новорижском и Киевском – по 30,8%, подсчитали аналитики компании "Метриум Групп".

При этом доля Новой Риги за год сократилась на 9,7% на фоне вымывания предложения в нескольких поселках. Доля же Киевского шоссе, напротив, выросла на 15,8% - на рынок вышел новый коттеджный поселок.

Третье место по объему предложения у Рублево-Успенского шоссе – 20,4%, далее идут Дмитровское шоссе (13,4%) и Минское (4,6%).

Более половины предложения (58,4%) расположено на удалении 21-30 километров от МКАД. Порядка трети рынка (31,7%) располагается в радиусе 11-20 километров от МКАД. На самых удаленных территориях – свыше 31 километра – находится 6,9% домовладений, в ближнем поясе – до 10 километров – всего 3%.

Средняя цена на первичном загородном рынке составила 127 980 рублей за квадратный метр – за год показатель снизился на 24%. Эксперты объясняют это выходом нового предложения по привлекательным стартовым ценам. Помимо этого в ряде существующих объектов застройщики пошли на прямое снижение цен.