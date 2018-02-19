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Большинство покупателей выбирает апартаменты из-за низкой цены

19 февраля 2018 г. 730
Фото: © shutterstock.com

Около 38% покупателей остановили выбор на апартаментах из-за более привлекательной стоимости квадратного метра, говорится в сообщении компании "НДВ-Недвижимость".

Апартаменты в среднем на 15-20% дешевле квартир. Самое бюджетное предложение на данный момент оценивается в 1,9 миллиона рублей.

35% покупателей отдают предпочтение апартаментам за счет возможности приобрести более статусные проекты в рамках своего бюджета – например, когда человек хочет поселиться в комплексе бизнес-класса, а не панельной новостройке.

17% покупателей обращают внимание на архитектуру и дизайн комплекса. Гибкие планировки апартаментов оценили 6% покупателей. Еще 4% сочли апартаменты лучшим вариантом для совмещения хобби и пространства для жизни.

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