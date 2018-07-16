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Booking.com поддержал санкции и перестал работать в Крыму

16 июля 2018 г. 2395
Фото: © shutterstock.com

Сервис по бронированию отелей Booking.com больше не работает в Крыму.

Компания поддержала санкции и исключила для туристов возможность резервировать отели и хостелы на полуострове, сообщает "Крыминформ". При попытке найти гостиничный номер сайт пишет, что забронировать жилье с целью отдыха в Крыму невозможно.

Владельцы объектов размещения рассказали о блокировке своих площадок на сайте. С 16 июля Booking.com перестал собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов.

Представители сервиса заявили, что должны соблюдать торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма, поскольку компания базируется в Нидерландах и не имеет права предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью на территории российского полуострова.

При этом те, кто едет в Крым по делам, по-прежнему могут бронировать варианты размещения.

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