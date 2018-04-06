Брэд Питт нашел утешение в обществе архитектора

После развода с Анжелиной Джоли Брэд Питт снова стал завидным холостяком, и весь мир гадает, кто же стане его новой избранницей. Ходили слухи, что он воссоединился со своей бывшей супругой Дженнифер Энистон, но они не подтвердились.

В последнее же время Питта часто замечают в обществе 42-летней Нэри Оксман. Женщина не связана с миром кино, она профессор Массачусетского технологического университета, архитектор, дизайнер и художница. С Питтом их, как пишут американские СМИ, свела общая страсть к архитекторе.

Сейчас актер и его подруга работают над новым проектом и постоянно встречаются.

Питт уже давно увлечен архитектурой – он сам разработал дизайн интерьеров их совместного с Джоли замка во Франции, лично занимался ремонтом и подбирал антикварную мебель. Более того, актер учился архитектуре, участвовал в восстановлении зданий после наводнения в Новом Орлеане и работал в соавторстве с другими архитекторами над проектами в разных странах, пишет "КП".

Нэри Оксман, как и Питт, в разводе. Она была замужем за аргентинским композитором.