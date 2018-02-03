Британский остров продают по цене половины лондонской квартиры

В Великобритании выставлен на продажу живописный остров с маленьким озером, пишет The Independent. Территория острова составляет всего 26 га, там никто не селился с 1936 года.

За остров просят 250 тысяч фунтов стерлингов (порядка 356 тысяч долларов), это около половины средний стоимости квартир в Лондоне. Сегодня квартиру в британской столице можно приобрести 481 тысячу фунтов стерлингов.

Владелец острова может построить пирс, несколько новых сельскохозяйственных сооружений, ветряную мельницу с солнечной батареей и приспособления для сбора дождевой воды с крыш, чтобы обеспечить жилье пресной водой.

На острове есть пара домиков, но они сильно разрушены и нуждаются в капитальном ремонте.