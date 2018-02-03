ГлавнаяЖильеБританский остров продают по цене половины лондонской квартиры

Британский остров продают по цене половины лондонской квартиры

3 февраля 2018 г. 421
Фото: © shutterstock.com

В Великобритании выставлен на продажу живописный остров с маленьким озером, пишет The Independent. Территория острова составляет всего 26 га, там никто не селился с 1936 года.

За остров просят 250 тысяч фунтов стерлингов (порядка 356 тысяч долларов), это около половины средний стоимости квартир в Лондоне. Сегодня квартиру в британской столице можно приобрести 481 тысячу фунтов стерлингов.

Владелец острова может построить пирс, несколько новых сельскохозяйственных сооружений, ветряную мельницу с солнечной батареей и приспособления для сбора дождевой воды с крыш, чтобы обеспечить жилье пресной водой.

На острове есть пара домиков, но они сильно разрушены и нуждаются в капитальном ремонте.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
3 февраля 2018 г. 347
Феноменальный снегопад осложнил работу московским строителям 347
3 февраля 2018 г. 421
Британский остров продают по цене половины лондонской квартиры 421
3 февраля 2018 г. 357
Заммэра рассказал о работе над продлением "желтой" ветки метро до Внук... 357
3 февраля 2018 г. 579
Старт строительства линии метро в Новой Москве запланирован на лето 579
3 февраля 2018 г. 769
Крупнейший крытый парк развлечений "Остров мечты" откроется в Москве в... 769
3 февраля 2018 г. 2613
"Высокие" технологии: секреты самого высокого небоскреба в Европе 2613
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.